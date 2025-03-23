南方東英推出9款美股個股槓桿及反向產品

美股波動引伸管理風險需求，南方東英一口氣推出9隻美股個股槓桿及反向產品(L & I Products)，為香港以至亞批首批。南方東英董事總經理兼亞太區銷售部主管王卓峯表示，新產品讓投資者可以在亞洲時段進行美股交易，從而捕捉美股時段以外出現的消息機會，又透露反應不錯，機構初始認購規模達4,340萬美元(約3.38億港元)。

他留意到，近期投資者傾向將美股增長型股份轉換至價值型股份。雖然近期美股市場較為波動，但市場氣氛仍然熱熾，無論是睇升或睇跌，槓桿及反向產品可以用作短期對沖，加上公司原有的美股相關ETF，能有助投資者管理其投資風險。

新產品周一(24日)首掛，投資5隻美股個股，包括巴郡、特斯拉、英偉達、Coinbase及MicroStrategy。以掉期為基礎的合成模擬策略，達成2倍槓桿，並設有港元及美元櫃台，每手10個單位，入場費約780元，預計追蹤誤差約0.06%。