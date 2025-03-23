新盤周末60宗成交　元朗項目周日沽出8伙

新盤市場大型銷售活動欠奉，市場於周六、日(22、23)錄約60宗一手成交，按周大幅減少約6成。部分餘貨項目仍有不俗承接力，元朗洪水橋項目今日連錄8宗買賣，香港仔單幢新盤亦單日沽出3伙。

大埔上然第2期累收7900張票 超購56倍

●萬科香港旗下大埔上然第2期上周五(21日)公布首張價單後，昨日(22日)正式接受認購登記。發展商透露，截至今日(23日)晚上7時，項目累收約7,900張入票，以首批137伙計算，超額認購逾56倍。

項目展銷廳於周末兩日繼續吸引客戶到場參觀，以家庭客及年輕一族為主，自開放至今已累積接待逾2萬人次。

該公司董事總經理周銘禧表示，上然第1期銷情理想，當中「1家1計劃」受家庭客及分支客歡迎，不少買家連同家族成員或親友聯手購入，方便互相照顧。今次第2期首度推出第6及第7座，戶型更多元化，相信可以符合不同買家需要。

資料顯示，上然第2期首批單位包括12伙開放式戶，67伙一房單位，38伙兩房單位，20伙三房單位，實用面積由246至723方呎，扣除最高16%折扣後，折實價267.2萬至990.6萬元，呎價約10,303至13,701元，平均呎價約12,018元。

皇都周末再售2伙 海景三房戶做價逾2118萬元

連同自1月以來透過招標售出的23伙，全盤累售298伙，佔可銷售單位逾90%，套現逾33.6億元，料成今年首季新盤吸金王，銷情理想。

此外，即日至3月31日期間，購買項目指明住宅單位可獲贈價值68,000元售價折扣優惠。

滙都周日再增8伙成交 三房戶售527萬元

滙都I第2座3樓A01室，成交價447.59萬元，呎價約10,104元；同座9樓A01室，亦以458.62萬元成交，呎價約10,353元。此外，第3座9樓B05室，實用面積448方呎，成交價463.75萬元，呎價約10,352元。據悉，買家為投資者，考慮到政府加速發展北部都會區，購入單位作投資收租用途。

關堡林表示，整個項目系列於3月至今，已錄86宗成交，今季暫錄成交達300宗，全盤開售以來累積售出892伙。

澄天周日再沽3伙 本月已套現逾5200萬元

今日最新售出單位包括25樓E室，實用面積287方呎，一房間隔，成交價464萬元，呎價約16,167元。買家為投資客，有見減息周期開始，銀行定期存款利率下調，投資物業收租回報更可觀，加上看好物業具升值潛力及租務回報理想，故購入單位作長線收租。

另外兩個售出單位由用家承接，均為一房戶型，其中23樓A室，實用面積325方呎，由換樓客以576萬元承接，呎價約17,723元。

至於項目23樓E室，實用面積287方呎，成交價462萬元，呎價約16,098元。澄天至今累售94伙，佔整體項目逾85%，套現逾5.83億元。

天瀧夥利嘉閣推置業優惠 總值約50萬元

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，即日起至4月10日，經由該行購入項目一手單位的買家，每名買家可獲贈價值10萬元的「雙人南意大利‧白色浪漫之旅」優惠，名額5個。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，政府近期公布規劃中的啟德智慧綠色集體運輸系統，未來擬設6個車站，連接啟德車站廣場及啟德郵輪碼頭，其中天瀧毗鄰規劃中的啟德空中花園站，為居民帶來完善的交通生活配套。