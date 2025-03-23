馬鞍山嵐岸兩房戶615萬元沽　持貨逾一年帳蝕45萬

二手市場蝕讓買賣停不了，馬鞍山嵐岸一個頂層兩房戶，減價後以615萬元成交，原業主2023年11月才購入單位，持貨約1年多帳面虧蝕45萬元離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯林潤強表示，鴨脷洲海怡半島23A座低層A室，實用面積約584方呎，細三房連套房戶型，享海景，叫價約770萬元，議價後以約712萬元成交，呎價約12,192元。

●中原冼子明表示，小西灣居屋富景花園5座中層C室，實用面積約592方呎，三房間隔望內園景，放盤不足一周減價120萬元，已補價自由市場成交價580萬元，呎價約9,797元。

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九龍區

●世紀21家天下黎振傑表示，旺角居屋富榮花園8座低層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔望內園景，以390萬元未補價第二市場價易手，呎價約9,049元。

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新界區

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田濱景花園2座中層F室，實用面積約545方呎，套三房間隔，原叫價650萬元，放盤1個月，減價65萬元，成交價585萬元，呎價約10,734元。

●中原黎宗文指出，沙田花園城3期B座中層I室，實用面積約302方呎，兩房間隔，以308萬元獲承接，呎價約10,199元。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山嵐岸3座頂層戶，實用面積約523方呎，兩房間隔望山景，放盤5個月減價55萬元，以615萬元成交，呎價約11,759元，買家為內地專才客。原業主於2023年11月購入上址，作價660萬元，持貨1年多帳面虧蝕45萬元離場，貶值約6.8%。

●世紀21奇豐莊瑞生指出，馬鞍山迎海‧星灣御16座中層A室，實用面積約1,017方呎，四房間隔，放盤兩個月，減價162萬元，以1,538萬元連車位沽出，呎價約15,123元。原業主於2015年2月以1,516萬元不連車位購入上址，計及車位料微蝕離場。

●世紀21奇豐胡佩碧表示，馬鞍山居屋錦暉苑頂層戶，實用面積約371方呎，兩房間隔望海景，未補價第二市場叫價470萬元，放盤2個月減至438萬元沽出，呎價約11,806元。

●美聯姚偉明稱，荃灣立坊中層9室，實用面積約308方呎，一房設計，以460萬元放售，放盤約3個月，議價後以416萬元易手，呎價約13,506元。

●利嘉閣曾定杰稱，房協青衣綠悠雅苑2座中層B室，實用面積約543方呎，兩房間隔望市景，未補價第二市場叫價540萬元，議價後以518萬元售出，呎價約9,540元。

●祥益袁思賢表示，屯門時代廣場C座低層8室，實用面積約272方呎，輕微減價5.2萬元，以282.8萬元成交，呎價約10,397元。原業主於2016年以約270萬元購入上址，計及使費近平手離場。

●祥益古文彬表示，屯門居屋兆康苑I座中層8室，實用面積約429方呎，兩房間隔，已補價自由市場成交價325萬元，呎價約7,576元。原業主2018年以約420萬元購入單位，是次轉手帳面虧損約95萬元。

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