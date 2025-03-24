京東港澳：加碼香港布局　推買貴就賠、一件包郵等服務

京東港澳台業務負責人Ken Yeung表示，優惠將暫定至4月底，會視乎情況再延長，而家電30天退貨、180天換貨，只限產品出現質量問題、功能故障、運輸過程中造成的損壞或欠零件等，補貼額度則是去年提出投資在港15億元人民幣的一部分。

他又指，愈來愈多香港消費者願意購買內地優質品牌、高性價比產品，而產品需求亦見多元化，現時自營商品SKU超過1,000萬，可以發揮規模優勢，以極具競爭力的價格為消費者提供種類豐富的正品行貨。

香港消費者在京東平台上購買自營商品後，一旦發現售價較本地指定平台所售的同款商品高，將可申請補償差價(即「買貴就賠」)，每次補償金額上限618元人民幣，每位用戶最多可獲補償4次，限量首一萬名用戶參與。

京東在港推出的新服務及消費優惠：

●家電商品補貼：首次針對家電產品推出大規模補貼

●「買貴就賠」服務：適用於京東自營全部商品，即日起至4月30日，若消費者發現商品價格高於其他平台，可申請補償差額

●自營家電服務承諾：提供「30日包退、180日有壞換新」、「一件包郵」服務，加強消費者保障

●「總值百萬優惠券」活動：活動期間下單，購物金額滿188元人民幣可參與抽獎，有機會獲得價值1萬元人民幣的無門檻優惠券，可直接用於消費

●新用戶優惠：為首次下載京東APP的香港新用戶，提供價值600元人民幣的新人專屬禮包福利