亞洲首批個股槓反產品登場　港交所：助拓市場廣度及深度

他又指，該批新產品將有助拓展香港市場的廣度和深度，進一步提升香港作為國際金融中心的競爭力，港交所期待繼續與市場各方持份者緊密合作，為香港迎來更多創新產品。

該批新產品由南方東英管理，每隻產品均參考單一目標股票，為投資者提供海外交易所高流動性股票每日表現正向和反向兩倍的投資機會，以及作為提高回報潛力和風險管理的多元化工具，能進一步豐富香港的產品生態圈，加強香港作為區內領先ETP市場的地位。

香港近年積極豐產市場的投資產品，而包括交易所買賣基金(ETF)和槓桿及反向產品在內的ETP是港交所增長最快的市場之一，去年香港ETP市場的市值增長至4,630 億元的紀錄新高，新上市產品數目同樣創下歷史新高，增長勢頭延續至2025 年，ETP市場今年首兩個月的日均成交額達360億元，按年大升89%。