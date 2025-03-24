富達國際：倘消費者信心改善　推動中資股進一步上揚

外媒報道，富達國際基金經理Hyomi Jie預期，消費者信心好轉將進一步提振內地股份。

她指，中國的消費開支疲軟，主要是受信心疲弱影響，而非資金短缺，因此，等到消費者信心增強，開支就會增加，並為中國市場的整體情緒帶來支持。

常駐新加坡的Hyomi Jie尤其看好中國的運動服裝行業，自2020年接手基金以來一直投資於安踏，該股今年以來上漲11%。她指，中國的運動服裝行業是全球規模最大、增長最快的行業之一，受千禧一代人口眾多，以及人們對健康生活方式日益重視所推動。該公司開發不同品牌，在各個價位滿足不同的需求，安踏必將從這種戰略中獲益。

她的基金持股中，超過四分一是人工智能(AI)基礎設施公司，包括騰訊、阿里等。她表示，這些是中國AI初創DeepSeek高成本效益模型近期所引發AI熱潮的主要受益者。