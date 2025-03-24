唐家成：港需依託一國兩制　捕捉及支持內地發展變化

他以其在香港金融業職業生涯的經驗，從4方面表達自己的觀點。第一，近年來中國內地經濟發展迅速，香港作為國際金融中心，要依託「一國兩制」的政策，及時捕捉中國內地的發展變化，同時支持和推動這些變化。

他認為，金融市場是創新的命脈，隨着新技術的不斷湧現和發展，須關注中國內地創新行業的演變，以確保香港的平台，可以將未來的企業與全球資本連接起來。同時需要大膽改革，以緊貼快速發展的科學技術。

他強調，完善的上市框架對於支持實體經濟的發展至關重要，須培育全面的渠道和產品生態系統，以吸引流動性和活力。同時，在應對國際資本複雜性時，要考慮地緣政治動態，而新的資本來源正湧現，特別是中東和東南亞地區資金。

值得留意的是，內媒公布的論壇照片，唐家成站在最後一排，與總理李強同場大合照。