利園八期將設全天候採光行人通道　貫通至銅鑼灣站

項目特別委聘國際交通規劃顧問弘達交通顧問有限公司，負責為利園八期制定具體的出入口設計完善方案，並提升地面道路狀況，包括擴闊加路連山道及禮頓道，預計可提升區內交通效率最高達25%。

利園八期將為區內帶來升級工程，設有全新零售空間，匯聚商店及戶外餐飲，更包括60,000方呎綠化開放空間，將成為銅鑼灣嶄新綠色地標。利園區街道景觀將展現全新面貌，打造集辦公、零售及生活體驗於一身的社區。

希慎興業執行董事兼首席營運總監呂幹威表示，集團植根銅鑼灣逾百年，致力全面優化利園區，將城市創新與可持續發展視為營運核心。利園八期融合綠色建築技術，提升銅鑼灣區內交通連接。配合新建的行人通道系統，為行人打造由港鐵站直達利園八期及整個利園區的無縫步行體驗。

華懋集團執行董事兼首席財務總裁曾殿科稱，華懋很高興與希慎合作，實踐共同願景，利園八期規劃的交通提升工程，包括建設有蓋行人天橋及優化通道網絡，集團致力於實現長遠的商業、社會和環境利益。

弘達交通顧問董事總經理林澤仁表示，項目在交通改道及街景優化方面突破常規，透過各方同心協力，優化利園八期周邊連繫，提升銅鑼灣區域暢達性。