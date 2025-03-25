鄧建初：恒指跌破24475支持位　屬牛市回吐或熊市反彈？

去年初港股輾轉下挫跌穿16,000點時，市場瀰漫極度悲觀情緒，初哥曾在本欄預測，恒指應不會跌破2022年低位14,597。其後指數只跌至2024年1月22日的14,794，便由谷底回升，過山車般反覆上落。

至去年底，初哥曾預期或會在今年三月到達25,000點。今年初，圖表出現頭肩底利好形態，在1月27日文章，初哥提及收市企在極點低價位20,144點之上，恒指可望展開一段可觀升幅，提高目標位至既定的25,000點。3月7日及3月19日，恒指分別高見24,669及24,874，後者距離25,000只相差126點。

上周三3月19日，大市在24,874見頂回落，基於圖表上形成不利訊號，初哥已將止賺位上移至24,475。3月20日跌穿24,475後，3月21日低見23,577，引證樂觀看目標之餘，推止賺位之重要性。如硬要等待升上25,000點而不肯推止賺，則已吃虧了近800點。

因恒指成分股中，騰訊、阿里巴巴及美團所佔比重甚大，恒指暫仍當急升後之調整市看待。22,504將成為最重要強大支持位，25000變成短期阻力位。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)