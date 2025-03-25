林嘉麒：美息變化　聚焦PCE通脹

恒指上周高見24,874點後出現調整，近日再度回調至20天線水平。3月內，恒指曾經多次回探20天線，上周五失守後，昨日再次失而復得，只是未重上24,000點，此水平證明了其重要性。外圍方面，上周環球市場一度受到聯儲局「鴿派」議息會議而高興，美國股市亦因此反彈靠穩，惟整體大市深受總統特朗普關稅政策變動影響，投資者入市態度相當審慎。

事實上，美國在4月初將向多國徵收對等關稅，市場認為會推高未來通脹。聯儲局主席鮑威爾上周亦對關稅發表意見，認為聯儲局上調通脹預期「很大部分」源於關稅，暫時來說長期通脹預期仍保持穩定，因此聯儲局能忽略關稅對通脹影響，美股因此而反彈。不過，部分源於關稅，今年通脹下行的進展可能延遲。

鮑威爾說得對，現在預測特朗普政策對經濟數據的顯著影響為時尚早，由於投資者早前在美股累積一定的盈利，儘管關稅未對短期通脹有很快的影響，投資者也會選擇先行獲利。正如鮑威爾上周認為，經濟衰退的風險「有所上升，但還不高」，投資者提高經濟衰退的可能性，仍處「相對溫和的水平」。再者，鮑威爾仍很樂觀看待就業前景，稱失業率「非常接近其自然水平」，所以基於多個數據來說，美國經濟前景未致於這樣恐懼，相信大家擔心的是美股估值問題。

預期聯儲最快5月下調

本周聯儲局最青睞的通脹指標：美國2月核心個人消費開支(PCE)數據即將出爐，相信這是決定聯儲局下一次減息時間的關鍵因素。目前市場預計，美國2月PCE按年增幅將維持在2.5%，按月增長0.3%；核心PCE將從2.6%反彈至2.7%，按月上漲0.3%，而1月份分別為2.6%和0.3%。根據芝商所數據，目前市場普遍認為，聯儲局在未來一段時間內可能會重啟減息，預期年內減息幅度相當於0.5至0.75厘。

值得留意的是，上周市場對於聯儲局及特朗普對關稅的消息，也沒有多大影響今年月減息的時間表及幅度，預計也是今年5月及6月減兩次息。宜留意今次PCE後投資者及投機者的取態，尤其是季結將至前夕，資金流會否出現巨大變化。

港強勢股抽水未必壞事

相反，港股從低位上升了不少，假如股份在高價配股亦有大戶問津，或者是好事。只要股份有其基本面，股份流入強者手，未來成交一定更加暢旺。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒