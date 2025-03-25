廖嘉豪：日股反彈符合預期　近期宜聚焦中年期美債

3月11日提及日股下跌空間或有限後明顯回升，東證指數上周五升至2,793點收市，兩星期內升近4.6%。日股在年中前或先在2,800點附近整固，待美國關稅爭端在年中開始降溫後或再展升勢，今年年尾或可上試3,200點，潛在上升空間約15%。

同日專欄提及的標普500指數及半導體股皆反彈，期間分別升3.1%及1.1%。市場繼續等待4月2日美國公布更多美國對等關稅的細節。環球多元化配置有助限制股票投資組合受累美股表現的下行空間。亞洲和歐洲政府採取更有利的政策有助提振中國科技股和歐洲周期股等個別行業的盈利預期。但目前仍未能掌握長期投資者將如何面對未來數月可能出現的關稅、稅收和財政政策雜訊。尤其市場或繼續下調美股盈利預測，可能預示4月至5月股市將更具挑戰性。另一方面，由美國主導的潛在經濟放緩，加上臨近的關稅，最終將損害在美國展開業務的各環球企業，尤其英國和歐洲股市有約四分之一的收入來自美國。美股或仍有調整空間，投資者目前或毋須急於加大股票投資比例，目前或可在現有股票組合中考慮更高質素的策略性配置，重點偏向能產生自由現金流、企業槓桿可控，以及錄得穩定盈利的企業。

不確定性環境可能令短年期債券在近期內較吸引。信貸息差仍相對較窄，未有跟隨股市波動率飆升，反映債市面對不明局勢仍相對冷靜。上周聯儲局議息結果偏鴿，局方調高核心PCE預測，但利率點陣圖中位數則維持預測今年減息兩次。議息最鴿的部分或是鮑威爾證實聯儲局認為關稅對通脹的影響或是「暫時性」，並表示局方「非常了解」疫情對通脹的經驗，但認為不用收緊貨幣政策應對一次性物價上漲的做法仍然合適，甚至強調2018至19年關稅推升物價確實是「暫時性」。他同時淡化密歇根大學通脹預期飆升的情況，指出廣泛的長期通脹預期(特別強調紐約聯儲調查的指標)保持在更穩定的水平。鮑威爾表示聯儲局準備好專注長期通脹趨勢，而非因關稅對通脹的短期影響，即使通脹率遠高於局方目標也會減息。利率期貨市場目前預期今年全年僅減息2.7次，對比我們預期的3次或仍有升溫空間。

各定息工具過去一周表現強韌，美國整體投資級別債券按周升近0.5%，投資級別企業債更升近0.6%，跑贏標普500指數。由於不同年期的美國國債收益率非常接近，我們認為平衡投資組合中的固定收益資產平均存續期可保持在約4至6年。聯儲局減息或令中至短年期美國國債收益率下降，有利中年期債券價格。過去一周5年期美國國債收益率的下跌近9個基點，單周及年初至今的收益率跌幅冠絕其他所有年期的美國國債，反映中年期美國國債升幅最大，表現符合我們年初預期。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪