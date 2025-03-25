啟德兩地放寬興建密度　配合綠色運輸系統發展

配合啟德智慧綠色集體運輸系統項目發展，土木工程拓展署向城市規劃委員會提交規劃申請，建議放寬啟德發展區部分商業及住宅地的興建密度，有關用地可被考慮作為該運輸系統的財務資助。

其中位於跑道區的第4C區4號及5號商業地盤，過往均有流標紀錄，是次連同毗鄰承景街顯示為「道路」的地方，一併納入地盤範圍，佔地增至約242,733方呎，整體地積比率提高約兩成至8.16倍，上蓋面積由80%調升至87%，總樓面約1,979,988方呎，較原有規模增加約34.2%。

項目基座地下至2樓主要用作零售用途，基座之上為潛在興建的啟德綠色運輸系統高架站點，車站上方將興建3幢樓高12至18層的寫字樓，以及兩幢17至20層高的酒店，。樓面分布以寫字樓佔約931,642方呎最多，酒店及零售分別約488,544及約306,414方呎，至於運輸系統則約253,389方呎，項目亦將設有3層地庫停車場。

至於位置毗鄰兒童醫院的第3E區1號及2號地盤，佔地約158,772方呎，原計劃以地積比率4.5倍作純住宅發展，最新作商住用途，地積比率大增約55.6%至7倍，將興建4幢樓高27至29層的分層大樓，地下至2樓用作零售、會所及社福設施，另設3層地庫停車場，總樓面約1,111,404方呎，預計提供約1,928伙。