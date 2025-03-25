拍賣場連錄細價樓成交　市區私樓不足150萬「車位價」拍出

拍賣場「另類」細價盤交投活躍，環亞物業拍賣昨沽出7項物業，以銀主及法院令項目為主，成交總額超過2,200萬港元。

其中5項成交為住宅單位，深水埗醫局街置豐閣低層C室，大廈有平地電梯，單位實用面積約146方呎，屬法院令物業，以108萬元推拍，開拍前已收到約10宗查詢，最終吸引3至4組買家出價競逐，大幅搶高約40萬元或約37%，以148萬元售出，呎價約10,137元。

場內還有另一項住宅以「1字頭」售出，元朗新田壆圍一個單號村屋單位，屬銀主盤，實用面積約475方呎，以開價170萬元一口價拍出，呎價約3,579元。

同區大興大廈A座低層兩個相鄰單位連平台戶，實用面積共約733方呎，開價310萬元，獲承價至322萬元拍出，呎價約4,393元。

此外，荃灣麗城花園2期6座高層D室法院令單位，實用面積約668方呎，以480萬元推拍，最終成交價530萬元，較開價高出約50萬元或約10.4%，呎價僅約7,934元。

同場亦售出灣仔東方大廈低層A室銀主住宅單位，實用面積約423方呎，拍賣開價360萬元，競價後搶高約16.7%，以420萬元易手，呎價約9,929元。

至於，賣出的另外兩個工廈單位，分別為黃竹坑恒雲國際中心低層09號工場銀主盤，以及青衣偉力工業大廈B座高層1號工場業主盤，以332.8萬元與326萬元拍出。