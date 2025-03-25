百勝中國：新一代消費者重視情緒價值　需創有共鳴產品

她以肯德基去年推出「原味雞漢堡」為例，將經典產品改良，與其他舊有產品創新結合，引起消費者的童年回憶，上市首周即引發熱烈討論。雖然這看似簡單的產品元素組合，背後是基於公司對消費者的了解，引發他們的共鳴，更以「平、靚、正」來形容產品。

展望前景，她指，「即便以5%的增速計算，中國每年新增經濟規模仍超過9,000億美元，相當於越南GDP的兩倍」，認為中國市場極其龐大，來自國際和本土品牌的競爭非常激烈，要取得成功，公司需要具備抵禦波動的運營效率以及全面了解消費者需求，以推動持續創新。

她強調，集團「始終堅持聚焦基本問題，持續『提效與創新』雙輪驅動的戰略，在保持高效運營的同時，為消費者提供高品質、物超所值的產品和情緒價值，即『好吃、好玩、有內、有面(Good Food, Good Fun, Internal Beauty, External Beauty)』」。