投委會：投資基金前必看的兩份文件

作為精明的投資者，投資前謹記要先做功課，了解投資產品特點及風險。要了解基金產品，我們可以從產品資料概要及基金簡介兩份文件入手。

產品資料概要介紹基金資料

基金的所有資料都會列載於銷售文件，銷售文件內容相當豐富，可能要花較多時間閱讀。如果你想瀏覽基金的概略，了解基金的重點，可以查看一份名為《產品資料概要》 的文件。

《產品資料概要》用淺白文字介紹基金的重要資料，包括：資料便覽 (包括基金經理及保管人的名稱、基金的交易頻密程度、派息政策、基本貨幣及經常性開支比率等)、產品簡介､目標及投資策略、投資組合（非必須提供）、衍生工具的使用程度、主要風險、過往業績表現、費用及收費、其他資料 ，例如認購或贖回的交易截止時間 (非上市類別)。

此外，香港交易所推出了「綜合基金平台」旗下一個涵蓋香港所有認可基金的「基金資料庫」，幫助市民作投資決定時更方便地獲取相關基金的資訊。《產品資料概要》可以在此綜合基金平台的「基金資料庫」或者基金分銷商及基金公司網站下載。不過要注意《產品資料概要》並不可以代替整套銷售文件，投資者應參閱銷售文件，掌握更多資料再做投資決定。

基金簡介提供最新資訊

除《產品資料概要》外，基金簡介亦是一份十分實用的文件，幫助投資者快速了解基金概況。基金簡介一般每月刊發，能提供最近期的資料。除了基金的基本資料、投資目標及費用外，基金簡介還提供投資表現及回報，以及投資組合的資訊。投資者可以從分銷商或基金公司網站下載基金簡介。

大部分基金簡介都提供不同投資年期的表現，亦有提供累積回報同年度回報，或與基準指數比較，方便投資者了解基金的表現。但過去回報並非將來表現的保證，投資者不應單憑過去表現選擇基金。另外，很多投資者想了解基金持有甚麼股票或證券，基金簡介一般有提供基金的「十大持倉」，以及行業或國家分布。大家可以善用《產品資料概要》及基金簡介，了解及比較不同基金，選擇適合自己的投資產品。

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