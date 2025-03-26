高峰晚宴為「裕澤香江」高峰論壇揭開序幕

Maye Musk(右)及Irene Tracey(中)在「裕澤香江」高峰晚宴上的對話環節與來賓分享真知灼見。旁為劉凱旋(左)。

逾130位來自內地、亞洲、歐洲、美洲、中東的家族辦公室決策人和家族成員周二(25日)晚雲集香港，出席由政府舉辦的高峰晚宴，為周三(26日)舉行的年度盛事——第三屆「裕澤香江」高峰論壇正式揭開序幕，並再次印證香港作為全球頂級家族辦公室樞紐的地位。

政府官員在致歡迎辭時表示：「香港是一個『超級聯繫人』，匯聚人才與創意。我們是一個為前瞻者打造永恒傳承的平台，更是一個讓家族辦公室和家族蓬勃發展的活力之都。」

是次晚宴特別邀請了著名講者——暢銷書作家兼公共演說家、億萬富豪馬斯克母親Maye Musk及牛津大學校長Irene Tracey，進行一場極富啟發性的對話環節。對話環節由投資推廣署署長劉凱旋主持，兩位講者分享她們在女性領導力與傳承方面的精闢見解，並集中探討女性領袖在推動商業、創新及社會發展中的關鍵角色。二人的精彩分享為晚宴生色不少，也為明日以「香港—為全球，向世界」作主題的高峰論壇鋪墊，營造濃厚的交流氛圍進行深入討論與建立嶄新的合作關係。

為把晚宴的熱鬧氣氛推上高點，大會安排了一場在維多利亞港璀璨夜景襯托下的「獅子芭蕾舞」表演。精彩絕倫的表演深深吸引出席者目光，讚嘆表演融合香港豐富的文化底蘊與名聞遐邇的香港天際線。

周三下午舉行的「裕澤香江」高峰論壇匯聚逾300名人士參與。來自全球各地的家族辦公室決策人和家族成員不僅可共同探討區內財富管理的未來發展，亦得以親身了解本地活力四射的社區、蓬勃發展的藝術文化，以及濃厚的社區精神，感受充滿動感的都市魅力如何成就香港為家族與企業謀劃發展的理想之地。