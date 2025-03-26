東亞證券料今年蒙牛收入按年轉跌為升　目標價23.5元

需求疲弱是近年乳製品企業面對的重大挑戰，東亞證亞認為，在刺激內需等政策支持下，乳製品需求將出現復甦，預期隨着中低收入農村居民的可支配收入持續增加，有助收窄城鄉間的乳製品消費量的差距，下沉市場將是乳品企業的藍海。同時，城鎮居民的收入增加後，亦會促使他們轉為追求更高端的乳製品，有助改善蒙牛乳業的毛利率，尤其是其在高端產品線早已作出布局，包括特侖蘇和每日鮮酪等品牌。

另外，該行預期，各地育兒補貼方案相繼落地，短期有利提振相關產業鏈的投資情緒，而對業務的實際幫助則需時體現，中長線有望增加嬰兒配方奶粉需求，並帶動包括乳製品在內的母嬰相關產業鏈的消費需求，並有助扭轉內地嬰兒配方奶粉需求低迷的困局。儘管2024年上半年，蒙牛奶粉業務收入佔比僅3.7%，預期當內地生育率有所回升時，作為龍頭的蒙牛乳業具備較強品牌優勢及市場滲透率，料其奶粉業務中長線將有較理想的增長。

東亞證券指，蒙牛乳業在液體奶、冰品和奶粉等全方面的布局，該行預期蒙牛乳業的收入、毛利、經營利潤率和純利等財務指標今年將隨整體市場回暖而有所改善和提升，並會因其品牌效應而較整體市場有更佳的表現，料其未來12個月預測市盈率13.3 倍，較過去10年平均值的22.1倍，低約1.3個標準差，亦較另一同業龍頭伊利股份16倍預測市盈率為低，估值具有吸引力。加上，蒙牛乳業在去年8月底公布最多20億港元的回購計劃，截至現時僅回購約2.8億元，計及預測股息率3.95%，總股東回報率達6.33%，較中國10年期國債高444點子，具有一定的防守性。