加入AI軍備競賽！Apple據報斥78億訂購英偉達伺服器機架

科企巨頭紛紛加入人工智能(AI)大賽，蘋果公司(Apple Inc.)也不例外，急起直追。分析師透露，蘋果公司正斥資10億美元(約78億港元)購買英偉達(Nvidia)伺服器機架，可能與戴爾(Dell)與美超微電腦(Supermicro)合作，開發生成式AI大型伺服器叢集。

外媒報道，Loop Capital分析師Ananda Baruah日前在客戶報告中表示，蘋果公司正下單採購約10億美元的英偉達GB300 NVL72機架，相當於購入250台伺服器，每台要價370萬至400萬美元。

Baruah指，蘋果公司夥拍伺服器製造商戴爾與美超微電腦，開發大型伺服器叢集，以支援生成式AI應用。他指，蘋果公司加入大型伺服器叢集的生成式AI競賽，儘管仍在蒐集更完整背景資料，但這似乎是生成式AI的大型語言模型叢集。

他相信，蘋果公司的AI數碼助理Siri上市遭逢問題，迫使該公司變陣。蘋果公司去年6月在全球開發者大會展示具備AI功能的新Siri，原定今年初推出，不過已經無限期押後。蘋果公司AI功能發布受阻，據傳促使該公司改組領導團隊。有主管指，蘋果公司已在電視廣告宣傳AI功能，出現有關延遲與失誤令人尷尬。