銀公禤惠儀：美國加關稅或為香港帶來新機遇

市場關注特朗普關稅措施的影響。香港銀行公會主席禤惠儀認為，過去市場已有分散風險的部署，近期美國關稅涉及的國家範圍較廣，相對促進其他貿易走廊的發展，加速全球供應鏈重置，對香港而言，亦可把握新貿易走廊的機遇。

禤惠儀在銀行公會例會後見傳媒，指香港作為外放型經濟，難免受美國關稅影響，但亦可從中尋找機會。

銀行公會早前聯同金管局成立聯合「中小企融資專責小組」，她指，小組上月成立協調機制，希望中小企客戶在有需要時致電熱線，小組作出協調希望能為客戶提供協助，迄今接獲個位數查詢。

本地市場方面，禤認為，自樓市全面撤辣，並放寬細價樓物業印花稅，帶動交投量增加，又指本港樓市有剛性需求，隨着利率逐步下調及經濟改善，期望有助樓市回暖。

港貸款「保底」與去年持平

她形容，今年香港經濟開局不錯，股市氣氛暢旺，帶動消費和投資氣氛改善，連同中央推出多項支持經濟措施，對今年香港經濟前景保持審慎樂觀。同時，經濟回暖有利今年銀行業貸款增速，料今年最低限度與去年持平，若經濟表現更好，貸款需求或更正面；本港去年貸款錄得2.8%的跌幅。