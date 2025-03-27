新世界據報以Victoria Dockside作抵押　尋求156億貸款

報道指，新世界近日向銀行提交3年期貸款的擬議條款，貸款將用於預付、償還、購買或回購公司現有債務，但未有詳細說明。據外媒計算，「維港文化匯」Victoria Dockside(其中包括K11 Musea)以每方呎約30,000元計，價值約880億元，約佔新世界4,450億元總資產的20%。

報道提到，新世界為最新一筆貸款進行談判之際，仍就另外兩筆潛在貸款作討論，以便為今年及之後到期的借款進行再融資。新世界發言人表示，公司將繼續與包括貸款人及債券持有人等接觸，並正討論符合其債務義務的持續融資選項。

Victoria Dockside是新世界位於九龍尖沙咀海濱核心區的旗艦商業綜合體，總建築面積約300萬方呎，設有K11 Atelier、K11 Artus，以及香港瑰麗酒店及瑰麗府邸。該資產受到銀行貸款人及債券持有人密切關注，因一旦被作為抵押品，其他債權人在任何潛在談判中將無法獲得它。