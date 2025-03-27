潘蘇通遺世界最高爛尾樓「高銀117」　據悉由信達接手復工

潘蘇通治下的高銀系劣績斑斑，其中一項必數高銀地產開發的天津摩天大廈高銀金融117預期竣工時間一再延誤，淪為「世界最高爛尾樓」。

內媒報道，天津市第二中級人民法院裁定受理高銀地產破產清算申請，並指定清算組接管117大廈。信達地產聯合多家企業成立300億元人民幣(下同)的紓困基金，已為復工注入資金，到了2月，相關施工設備、活動板房及工人陸續進場，大樓3月初正式啟動全面復工。

這座大廈於2008年9月正式開工，計劃高度為597米，共117層，總建築面積約84.7萬方米，上海中心大廈建成之前曾為全國最高樓，兼且是全球第二高樓，僅次於杜拜的哈利法塔。

然而，2015年，高銀系股價暴跌，導致資金鏈斷裂，項目被迫停工。儘管信達方面曾出資90億元支持大樓復工，但由於後續資金缺口過大，項目再次陷入停滯。

回顧當年高銀金融股份被狂炒，有說是拜同系公司被指擔任「神股」漢能薄膜的金融顧問所賜，事緣2015年與潘蘇通同為粵省客家人的李河君旗下漢能薄膜股價飆升，高銀金融與同系高銀地產(均已除牌)之股價亦水漲船高。惟2015年5月，市傳漢能股價暴跌後被香港證監會調查，拖累「高銀雙煞」單日曾暴挫逾六成，市值合共最多蒸發逾1,780億港元。