家長助兒購海濱花園三房戶上車　做價501萬元

家長客入市，獲減價24萬元，以501萬元購入荃灣海濱花園三房單位，幫助兒子買樓上車。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原柳志明表示，堅尼地城珍珠閣A座高層2室，實用面積約395方呎，兩房間隔，享海景，叫價620萬元，現以600萬元成交，呎價約15,190元，新買家為同區家長客。

●中原范珮兒稱，大坑半山龍華花園一星期內連錄3宗買賣，包括2座中層A室，實用面積962方呎，套兩房連工人套房間隔，望山景，以1,428萬元獲用家承接，呎價約14,844元，單位屬遺產物業，所以做價較低。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角半山雅景臺低層E室，實用面積約1,035方呎，套三房連工人房設計，連一車位，望維港海景，原先叫價1,640萬元，最終減價140萬元，以1,500萬元成交，減幅約8.5%，呎價約14,493元。

●中原林龍南指，北角和富中心單日連環錄得兩宗「租轉買」個案，包括15座高層D室，實用面積約733方呎，三房間隔，叫價960萬元，以915萬元成交，呎價約12,483元。

●利嘉閣陳家豪稱，鰂魚涌栢蕙苑寧栢閣高層H室，實用面積約547方呎，兩房間隔，望山景，區內客睇樓後即進行洽購，單位叫價768萬元放售，最終以692萬元成交，呎價約12,651元。

●中原楊文傑指，鰂魚涌康景花園3月暫錄約6宗買賣，該盤C座中層6室，實用面積約560方呎，三房間隔，叫價600萬元，現以565萬元成交，呎價約10,089元，新買家為外區客。

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九龍區

●中原麥少基表示，九龍塘廣播道碧麗閣D座中層1室，實用面積約689方呎，三房另設工人套房間隔，雙方議價後，以750萬元易手，呎價約10,885元，原業主早於1978年僅以23.6萬元購入上址。

●美聯劉志偉稱，奧運站維港灣7座中層D室，實用面積約710方呎，套三房間隔，望海景，叫價1,400萬元放盤，近期獲外區換樓客洽詢，議價後以1,340萬元承接自住，呎價約18,873元，原業主持貨約9年，帳面僅升值約5.7%。

●中原許永生指，長沙灣泓景臺8座高層G室，實用面積約512方呎，兩房間隔，享池景，叫價750萬元，現以733.8萬元易手，呎價約14,332元，原業主於2009年11月以330萬元購入單位。

●利嘉閣李啟昌稱，碧海藍天3座中層G室，實用面積約497方呎，兩房間隔，叫價785萬元放售，議價後以759.8萬元成交，呎價約15,288元，原業主於2004年以約318.7萬元一手買入。

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新界區

●中原李建華表示，荃灣海濱花園1座高層F室，實用面積約497方呎，三房間隔，叫價525萬元，減價24萬元，以501萬元沽出，呎價約10,080元，新買家為父親，幫助兒子買樓上車。

●中原唐偉峯稱，青衣3月累錄約45宗二手買賣，較上月升約兩成，屋苑2座高層A室，實用面積約773方呎，套三房間隔，叫價780萬元，放盤約一個月，減價40萬元，即獲用家以740萬元承接，呎價約9,573元。

●美聯鍾家豪指，荃灣3月二手買賣已達約110宗、為近半年單月最多，愉景新城7座中層B室，實用面積約485方呎，兩房間隔，望園景，原業主購入多年作收租用途，租客近期遷出，叫價648萬元放盤，後獲同區分支家庭以630萬元購入，呎價約12,990元。

●美聯陳國浩表示，將軍澳都會駅10座高層F室，實用面積約731方呎，套三房連多用途房間隔，叫價995萬元，近日獲買家洽詢，單位未能安排睇樓，新買家全家出動參考同類型租盤。議價後以945萬元承接自住，呎價約12,927元。

●利嘉閣鄧達榮稱，將軍澳居屋英明苑C座中層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔，已補價第二市場以397萬元成交，呎價約9,900元，原業主在2022年以約515萬元買入，帳面蝕讓118萬元。

●美聯潘剛毅表示，馬鞍山迎海．星灣御17座中層D室，實用面積約497方呎，兩房連儲物室間隔，以665萬元獲承接，呎價約13,380元，原業主於2021年以842萬元購入，持貨約4年帳蝕約180萬元，貶值約21.3%。

●世紀21奇豐張翠珊指，馬鞍山新港城M座頂層戶單位，實用面積約338方呎，兩房間隔，望園景，單位放盤1個月，叫價500萬元，減20萬元，減幅約4%，獲買家以480萬元承接，呎價約14,201元。

●中原侯惠良表示，大圍及沙田3月暫錄約近100宗二手買賣，按月增約5%，大圍居屋美城苑A座高層11室，實用面積約438方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價約550萬元，上車客以438萬元獲承接，呎價約10,000元。

●中原黎宗文指，沙田濱景花園3座低層F室，實用面積約394方呎，兩房間隔，議價後以478萬元獲承接，呎價約12,132元，新買家為用家，原業主於2020年以約625萬元購入，約5年帳面蝕147萬元。

●中原梁廣成稱，大埔白石角天賦海灣19座中層A室，實用面積約987方呎，套三房間隔，放盤時叫價約950萬元，議價後以920萬元沽出，呎價約9,321元，新買家為用家，原業主持貨約12年，帳面蝕讓約208萬元，貶值約18.4%。

●世紀21奇豐李仕明指，大埔白石角嘉熙2座高層C室，實用面積約832方呎，套三房設計，以1,020萬元沽出，呎價約12,260元，原業主於2018年6月以1,564萬元一手購入，約7年帳面損失544萬元，跌價約35%。

●中原賴作智指，上水居屋旭埔苑G座低層5室，實用面積約546方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價約315萬元，放盤約一星期，議價後以292萬元易手，呎價約5,348元，新買家為為區內分支家庭白居二。

●美聯嚴啟雄表示，上水御皇庭1座高層D室，實用面積約695方呎，三房連儲物室設計，叫價800萬元放售，經議價後累減約120萬元或減幅15%，換樓客以680萬元承接，呎價約9,784元。

●利嘉閣呂國雄稱，元朗錦綉花園L段3街雙號屋，實用面積約848方呎，三房間隔，叫價850萬元放售，議價後以803萬元沽出，呎價約9,469元，原業主於2001年以約240萬元買入。

●中原車子毅表示，元朗宏豐大廈中層C室，實用面積約438平方呎，三房間隔，去年11月以520萬元賣出，買家最終撻訂棄購，單位後來被銀行接管，銀主叫價以390萬元，近日減價22萬元，租客以368萬元購入，呎價約8,402元，約4個月下跌152萬元或約29%。

●美聯陳鋒指，元朗YOHO TOWN 8座中層C室，實用面積約461方呎，兩房間隔，最初叫價620萬元，本地用家議價29萬元後，以591萬元承接，呎價約12,820元。

●中原伍耀祖稱，天水圍栢慧豪園5座中層E室，實用面積約498方呎，兩房間隔，早前叫價488萬元，近日經議價後，減至453.8萬元沽出，呎價約9,112元，減幅約34.2萬元或約7%。

●美聯王亦倫表示，天水圍天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST第3B座高層B9室，實用面積約398方呎，兩房間隔，外區投資客即睇即買入，以503萬元成交，呎價約12,638元，原業主於2023年12月斥資約511.1萬元購入，持貨約15個月帳面蝕讓8.1萬元。

●利嘉閣黃肇雯稱，天水圍嘉湖山莊樂湖居13座低層G室，實用面積約548方呎，三房間隔，新買家為區內租客，見租金不斷上升，與供樓成本差距縮窄，決定由租轉買，獲減價60萬元，議價至410萬元成交，呎價約7,482元。

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