滙豐調高中港股市目標　續叫增持　恒指年底料衝上25830點

不少大行唱好中港股市，滙豐環球研究繼1月後，再度上調恒生指數今年底目標，由23,870點調高至25,830點，調高1,960點或8.2%，並維持香港、內地及印尼股市「增持」評級不變。

滙豐研究發表報告，並將國指目標由8,800點調升至9,620點，上調820點或9.3%；富時中國指數目標由27,990點，調升3%至28,830點。

該行指，最近中國股票反彈，因為人工智能(AI)等科技突破，由樂觀情緒帶動，估值已上升。市場今年預期盈利增長按年增約10%是保守共識預測，顯示謹慎但樂觀的前景。

滙豐表示，近期超過50%資金流入內地股市，主要是與DeepSeek相關的行業，如互聯網和資訊科技板塊，可見市場目前對AI驅動機遇的強烈關注。不過，比起去年9月或2023年疫情後市場反彈，此次反彈範圍顯得更狹窄。

根據過往，由特定行業(此次是科技行業)開始的市場反彈，通常會隨着信心增強，擴展至其他更為傳統的行業，如消費品及銀行業等，如果這個模式持續，未來可能會出現更廣泛的市場參與，這樣通常是更持久且健康的市場反彈特徵。

此外，該行將印度、日本、台灣等多個指數今年目標調低，維持台股、日股、新加坡及泰國股市「減持」評級。