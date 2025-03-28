龍湖：聚焦高能城市 今年債務將降至1400億人幣
2025年03月28日 15:59
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龍湖董事局主席兼首席執行官陳序平
龍湖集團(00960)執行董事兼地產航道總裁張旭忠表示，去年四季以來，內地樓市出現明顯回暖。今年前兩個月的新樓銷售，按年表現也基本持平，但3月份，市場出現分化現象，一線及強二線保持熱度，其他二、三線城市熱度下降。惟他預期，全年新盤市場下降空間有限，但不同板塊和城市表現不同，仍依賴政策及市場預期的變化，存在一定不確定性。就龍湖而言，集團不會為了促進銷售而大幅降價，並根據市場變化彈性供貨。
執行董事及首席執行官陳序平承認，集團開發業務減少，採收縮聚焦策略，但開發業務仍是集團主要收入，故仍保持一定投資，拿地將保持財務紀律，集中一線城市和蘇杭等二線高能城市。低線項目將會退出。
債務方面，龍湖集團首席財務官趙軼表示，截至2024年年底，龍湖債務規模下降到1,763億元，較去年同期下降8.5%。今年對債務會有序鋪排，截止目前，第一季到期的65億元人民幣(下同)國內信用債已提前歸還完畢，今年還需歸還的公開債務大概有三筆。一筆是7、8月份的30多億的國內信用債，會在4至6月會提前做經營性物業貸，將其置換出來。2025年底，龍湖集團整體債務會降到1,400億元左右，未來整體的融資和資金管理策略非常堅決，維持負債規模穩定下降，銀行貸款不展期、不逾期，公開市場不違約。