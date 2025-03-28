龍湖：聚焦高能城市　今年債務將降至1400億人幣

執行董事及首席執行官陳序平承認，集團開發業務減少，採收縮聚焦策略，但開發業務仍是集團主要收入，故仍保持一定投資，拿地將保持財務紀律，集中一線城市和蘇杭等二線高能城市。低線項目將會退出。

債務方面，龍湖集團首席財務官趙軼表示，截至2024年年底，龍湖債務規模下降到1,763億元，較去年同期下降8.5%。今年對債務會有序鋪排，截止目前，第一季到期的65億元人民幣(下同)國內信用債已提前歸還完畢，今年還需歸還的公開債務大概有三筆。一筆是7、8月份的30多億的國內信用債，會在4至6月會提前做經營性物業貸，將其置換出來。2025年底，龍湖集團整體債務會降到1,400億元左右，未來整體的融資和資金管理策略非常堅決，維持負債規模穩定下降，銀行貸款不展期、不逾期，公開市場不違約。