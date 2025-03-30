富力去年虧損177億人幣　負債比率增至348%

該公司指，虧損主要是中國房地產業持續低迷，導致房地產開發的營業額和毛利下降；發展中物業及已落成持作待售物業進一步減值撥備；及當時附屬公司的取消確認造成的虧損。另外，去年完成一項複雜且重大的資產出售及重組項目，項目價值約16億英鎊，包括約8億英鎊現金，用以償還項目貸款，及註銷面值約11.7億美元的優先有抵押票據，平均價值較面值低46%，令集團財務負債減少約150億元。

至於去年以酒店資產組合作抵押的貸款融資，已被強制執行並進入接管程序。公司指，會繼續與貸款人溝通，以恢復未償還酒店貸款或重組貸款協議的可行性，以期屆時能夠將酒店反映於集團的資產組合內。

截至去年底，該公司有1,030.18億元借款，其中941.42億元將在1年內到期，而1至5年內及5年以上到期的借款亦分別有68.12億元及20.64億元。

該公司指出，在流動資金受壓和現金流尚未明朗下，在未來一段日子，瞬息萬變的市場將比試地產商之間的雄厚實力，是否足以應對波動的經營環境。展望未來，在中國房地產行業復甦展現更大韌性前，將繼續專注於維持充足的現金流，以保持營運。

該公司預期，2025年的前景仍然充滿挑戰，因政府推出的政策仍需待市場消化，以恢復買家信心，公司將節約可用流動資金，以應付必要的營運開支，與債權人及銀行進行磋商。