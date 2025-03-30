筲箕灣峻峰花園兩房525萬元沽出　將軍澳SAVANNAH一房創新低

業主移民減價沽貨，筲箕灣港鐵站上蓋峻峰花園兩房單位，減價13萬元，以525萬元獲上車客購入。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原鄭俊輝表示，筲箕灣峻峰花園A座低層5室，實用面積約439方呎，兩房間隔，市場已放盤一段時間，最新叫價538萬元，因業主要移民，最終減價至525萬元成交，呎價約11,959元，新買家為上車客。

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九龍區

●中原林耀斌表示，新蒲崗譽•港灣6座低層A室，實用面積約1,037方呎，套四房及工人套房間隔，擁海景，以1,550萬元成交，呎價約14,947元，原業主於2015年5月以1,400萬元買入，近10年帳面可獲利150萬元。

●中原張仲偉稱，何文田加多利軒中層C室，實用面積約264方呎，一房間隔，擁開放式廚房，望街景，以415萬元易手，呎價約15,720元，新買家為長線投資者，原業主於2016年11月以538萬元購入，約8年多帳面蝕讓123萬元，貶值約23%。

●美聯吳冠衛指，長沙灣御滙中層C室，實用面積約272方呎，一房間隔，買家於區內搜尋二手物業收租多時，見原業主已投入40萬元裝修，即斥資395萬元承接上址，呎價約14,522元，原業主於2021年2月以約488萬元購入，約4年帳面虧蝕約93萬元，貶值約19.1%。

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新界區

●香港置業劉浩勤表示，將軍澳SAVANNAH第2A座低層D室，實用面積約392方呎，一房間隔，3月叫價530萬元放售，成交價438萬元，呎價約14,039元，做價及呎價料屬項目二手市場新低，

●世紀21奇豐胡佩碧稱，馬鞍山嵐岸6座低層E室，實用面積約496方呎，兩房間隔，望遠景，放盤約5個月，叫價600萬元，最終減價12萬元，減幅僅2%，獲買家以588萬元承接，呎價約11,855元，原業主持貨約10年，帳面損失12萬元，單位期內跌價約2%。

●世紀21奇豐指，馬鞍山居屋錦豐苑A座高層11室，實用面積約6601方呎，三房間隔，望海景，未補價第二市場叫價550萬元，放盤僅約10日，象徵式減2萬元，以548萬元沽出，呎價約9,118元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山新港城E座高層8室，實用面積約551方呎，三房間隔，望樓景，放盤約1年，原先叫價720萬元，最終減價25萬元成交，獲買家以695萬元承接，呎價約12,613元，原業主於2015年9月以711萬元購入，帳面損失16萬元。

●世紀21奇豐胡佩碧指，馬鞍山迎海1座中層D室，實用面積約797方呎，三房間隔，望全海景，放盤約5個月，原先叫價1,150萬元，減110萬元，以1,040萬元獲買家獲承接，減幅約9.6%，呎價約13,049元。

●美聯鄧浩賢稱，沙田好運中心桂林閣低層D室，實用面積約443方呎，投資者去年4月以558萬元購入，近日叫價548萬元轉售，減價至515萬元售出，呎價約11,625元，持貨不足1年，帳面蝕讓43萬元，貶值約7.7%。

●美聯周南輝表示，大埔白石角逸瓏灣II第3座極高層戶，實用面積約616方呎，兩房連天台設計，叫價790萬元，放盤約5個月後，吸引外區客洽詢，議價後以738萬元售出，呎價約11,981元，原業主持貨約5年，帳面虧損約192萬元，貶值約20.6%。

●中原王勤學指，元朗市中心「樓仔」成交急增，3月已錄約25宗，按月增逾3倍，好順福大廈中層F室，實用面積約274方呎，原則屬一房間隔，月初叫價290萬元，最近減至270萬元成交，呎價約9,854元，原業主持貨約7年，帳面蝕142萬元，貶值約34%。

●祥益謝利官表示，天水圍居屋天頌苑N座高層6室，實用面積約429方呎，一房間隔，原業主願意調整價格，累積減價達25萬元，獲區內綠表客承接，未補價第二市場以235萬元成交，呎價約5,478元。

●祥益袁思賢指，屯門時代廣場C座中層7室，實用面積約272方呎，叫價320萬元，投資者不睇樓以300萬元購入，呎價約11,029萬元，原業主於2012年以202萬元購入，持貨約13年帳面獲利98萬元，升值約48.5%。

●祥益古文彬表示，屯門嘉悅半島2座高層F室，實用面積約609方呎，套三房間隔，望海景，有裝修，累減121.2萬元，以628.8萬元成交，呎價約10,325元，原業主2022年以782萬元購入，約3年帳面蝕153.2萬元，貶值約19.6%。

●祥益古文彬稱，屯門兆康苑O座高層4室，實用面積約568方呎，三房間隔，有企理裝修，已補價第二市場終以435萬元成交，呎價約7,658元，原業主於2014年以約370萬元購入，約11年帳面獲利約65萬元。

●祥益黃慶德指，屯門新屯門中心6座高層B室，實用面積約462方呎，兩房間隔，同區客見原業主叫價由440萬元，累減至40.2萬元，可只付100元印花稅，加上鄰近家人居住方便照應，即以399.8萬元購入，呎價約8,654元，原業主於2019年購入，帳蝕約88.2萬元。

●美聯鍾家豪稱，荃灣中心7座中層F室，實用面積約425方呎，有企理裝修，叫價385萬元，放盤約兩個月，減價10萬元，即獲上車客以375萬元承接，呎價約8,824元，原業主2019年2月以486萬元購入，持貨約6年帳面蝕111萬元。

●中原胡文翰表示，大嶼山愉景灣頤峰靖山閣高層F室，實用面積約693方呎，兩房間隔，望海景，叫價510萬元，現以485萬元成交，累減25萬元或約5%，呎價約6,999元，新買家為區內客。

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