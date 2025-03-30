新盤市場周末逾166宗成交　按周增1.6倍

新盤市場於周末兩日錄得逾166宗成交，較上周同期約63宗，增加約1.6倍。大埔新期數項目首輪開售後，兩日內售出約77伙佔最多。

●大埔上然第2期首輪兩日沽約77伙

萬科香港旗下大埔上然第2期，昨(29日)首輪發售128伙價單單位，至今兩日共售出約77伙，連同第1期計，項目於半個月內售出約412伙。該盤已落實周三(2日)起展開次輪銷售，以價單形式推售131伙，緊接周四招標出售27伙。次輪出售的價單單位涵蓋開放式至三房間隔，折實售價由267.2萬至970.5萬元，折實呎價由9,907至14,830元。

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