新盤市場周末逾166宗成交 按周增1.6倍
2025年03月30日 21:58
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新盤市場於周末兩日錄得逾166宗成交，較上周同期約63宗，增加約1.6倍。大埔新期數項目首輪開售後，兩日內售出約77伙佔最多。
●大埔上然第2期首輪兩日沽約77伙
萬科香港旗下大埔上然第2期，昨(29日)首輪發售128伙價單單位，至今兩日共售出約77伙，連同第1期計，項目於半個月內售出約412伙。該盤已落實周三(2日)起展開次輪銷售，以價單形式推售131伙，緊接周四招標出售27伙。次輪出售的價單單位涵蓋開放式至三房間隔，折實售價由267.2萬至970.5萬元，折實呎價由9,907至14,830元。
●半山21 BORRETT ROAD第1期四房逾1.26億元沽
由長實集團(01113)發展的港島半山21 BORRETT ROAD第1期，周日(30日)通過招標售出1樓3號單位，實用面積2,112方呎，採四房雙套間隔，設有567方呎前庭，連同1個車位成交價逾1.26億元，呎價約60,109元。資料顯示，該期數項目由2021年2月至今累沽約48伙，總成交金額逾90億元。
●元朗洪水橋滙都周末暫沽約28伙
泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都，周末兩日暫沽約28伙，月內累售126伙，並套現近6億元。該盤昨(29日)展開新一輪銷售，並錄得3組大手成交，最大手買家斥資逾1,455萬元購入3伙兩房單位作投資。當中，第1座12樓B09室頂層戶，實用面積321方呎，採一房間隔，外連251方呎天台，最新成交價401.08萬元，呎價約12,495元。
●啟德海灣第1期單日連錄3宗成交
嘉華國際(00173)、會德豐地產及中國海外發展(00688)合作發展的啟德海灣第1期，周日(27日)連錄3宗成交，單日套現約2,561萬元。新售出單位包括第2A座20樓B室，實用面積536方呎，為兩房連儲物室間隔，成交價1,046.8萬元，呎價約19,530元。據悉，買家為內地客，參觀現樓時被屋苑的園林所吸引，同時鍾情住客會所豐富設施。
●屯門凱和山一房呎售約10,257元
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，周六(29日)售出第1座2樓C室，實用面積375方呎，採一房開放式廚房間隔，以384.65萬元成交，呎價約10,257元。據悉，買家為同區上車客，購入單位自用。路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，擴大100元印花稅的物業價值上限至400萬元後，幫助不少上車客入市，整體加快市場中小型單位的成交量。
●西南九龍維港滙III月內吸金逾1.7億元
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙III，周日(30日)售出第1A座15樓B室，實用面積1,001方呎，三房間隔，成交價2,938萬元，呎價約29,351元。發展商指，項目的三房戶型已經沽清。該系列項目月內售出10伙，共套現逾1.7億元 。全盤累售1,325伙，連車位總套現金額逾230億元。
●香港仔澄天獲投資客斥508萬購一房
英皇國際(00163)旗下香港仔澄天，周六(29日)獲投資者斥資508萬元購入一房單位。上述為21樓B室，實用面積287方呎，以招標形式售出，呎價約17,700元。據悉，買家為西半山區業主，參觀現樓示範單位後，認為項目投資潛力大，加上近期項目頻錄成交，區內租賃回報有保證，進一步增強入市的信心，故購入單位作長線投資收租用途。
●將軍澳海茵莊園錄兩宗成交
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周日(30日)錄得兩宗成交，包括2座1樓C12室，實用面積298方呎，一房間隔，成交價533萬，呎價約17,886元。另一單位為2座3樓C1室，實用面積245方呎開放式間隔，成交價509萬，呎價約20,776元。項目於3月暫累售30伙，套現逾1.5億元。
●啟德MIAMI QUAY周末錄800組參觀人次
由會德豐地產、恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及帝國集團合作發展的啟德MIAMI QUAY，周日(30日)舉行主題活動，並錄得逾800組睇樓客參觀會所及現樓單位。發展商指，項目位於九龍東，已屆現樓，享有海景。受惠利好經濟及樓市措施，政府推出「啟德智慧綠色運輸系統」優化方案，故藉此時機，為買家及準買家打造一系列活動。