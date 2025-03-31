理士國際：目標分拆赴美上市第四季完成　看好網能需求

她解釋，東方及西方對產品要求、應用場境及思維有別，坦言在現下的環境，歐美市場對中國產品有阻礙，故期望能透過分拆，回應當地需求，並擴大海外銷售，是次不涉及新股發行和集資。事成後，理士國際會專注做中國內地、香港及澳門銷售，兩間公司將以平行模式發展。

業務方面，去年數據中心及網絡電池收入按年升9%，至68.52億元，佔總收入42.5%。公司秘書林佳楠透露﹕去年逾50%的網絡能源電池用於數據中心建設，公司看好人工智能(AI)發展，將為網能數據中心電池帶動新的機會。

洪氏指，留意到不少科技企業已增加對AI、數據中心等的投入，公司的查詢量亦有上升。公司現有的生產線能調整及切換，產能足以應付所需。不過，同時強調，公司着重研發，預告會在持續投入能源管理及軟件方面的開發，在10年內，研發費用佔銷售比例將由現時3%，逐步提升至6至8%。

至於美國關稅問題，她指出，公司會靈活應對，舉例指，墨西哥廠房的製成品將輸往南美，而東南亞廠房將出口至美國，因稅率較低。另提到，公司有計劃在美國設廠進行組裝。

被問到內地回收監管有變化，她坦言，公司去年的回收鉛業務受影響，特別是中國政府削弱了補貼，甚至部分地方政府已取消補貼，預期行業將出現「大洗牌」，並不排除在過程中物色併購機會。