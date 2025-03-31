俊盟國際夥蒙古支付公司及央行 助支付卡T-Card拓展至香港
2025年03月31日 16:25
東網電視更多新聞短片
左起：Bonum LLC行政總裁Tserendavaa Namuu；俊盟國際主席及行政總裁勞俊傑；蒙古銀行支付系統部總經理Anar Enkhbold
電子支付終端方案供應商俊盟國際(08062)夥拍蒙古支付服務供應商BonumLLC，與蒙古國的中央銀行蒙古銀行達成合作。在俊盟國際技術支持及易付達(亞洲)提供收單服務下，三方成功協助由蒙古銀行發行的支付卡「T-Card」拓展至香港，並率先於香港商戶使用。
據最新資料統計，T-Card目前於蒙古市面流通的支付卡總數超過200萬張，佔整體支付卡流通數量逾4成半，而整體交易總額佔比亦超過4成。
俊盟國際與BonumLLC為T-Card量身訂制的電子支付終端解決方案，成功將該支付卡整合於其支付系統中，以無縫連接到多款EFT-POS終端機內，並讓相關支付方式能於香港、中亞等海外市場應用，滿足蒙古旅客的電子支付需求。
俊盟國際主席及行政總裁勞俊傑表示，十分榮幸成為蒙古銀行首間香港電子支付技術合作夥伴，並將共同加快當地數碼化轉型。在推動香港成為智慧城市的同時，亦響應港府推動跨地區電子支付的互聯互通。公司將繼續積極探索不同海外智慧城市項目，把握國際市場發展機遇。