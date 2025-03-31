俊盟國際夥蒙古支付公司及央行 助支付卡T-Card拓展至香港

左起：Bonum LLC行政總裁Tserendavaa Namuu；俊盟國際主席及行政總裁勞俊傑；蒙古銀行支付系統部總經理Anar Enkhbold

據最新資料統計，T-Card目前於蒙古市面流通的支付卡總數超過200萬張，佔整體支付卡流通數量逾4成半，而整體交易總額佔比亦超過4成。

俊盟國際與BonumLLC為T-Card量身訂制的電子支付終端解決方案，成功將該支付卡整合於其支付系統中，以無縫連接到多款EFT-POS終端機內，並讓相關支付方式能於香港、中亞等海外市場應用，滿足蒙古旅客的電子支付需求。

俊盟國際主席及行政總裁勞俊傑表示，十分榮幸成為蒙古銀行首間香港電子支付技術合作夥伴，並將共同加快當地數碼化轉型。在推動香港成為智慧城市的同時，亦響應港府推動跨地區電子支付的互聯互通。公司將繼續積極探索不同海外智慧城市項目，把握國際市場發展機遇。