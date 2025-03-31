國富量子將從事DeepSeek智能數據一體機服務器研發等
2025年03月31日 18:38
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國富量子(00290)公布有關獲得DeepSeek智能數據一體機商標之最新業務進展。在營運方面，在一體機業務框架下，公司將從事DeepSeek智能數據一體機服務器的研究與開發、生產、銷售及服務。公司聯席首席執行官袁天夫畢業於清華大學電子工程系，而公司非執行董事李春光為清華大學藝術與科學創新研究院的技術專家。公司管理團隊擁有專業的背景及豐富的項目管理經驗，可從事DeepSeek一體機的軟件開發及硬件設計。此外，公司投資及合作的各種科技公司及研究機構均擁有來自業界知名科研機構及大學的電腦專家及技術骨幹。
在產品開發方面，將採用KTransformer(清華大學2025年在Github上開源發布的基於Python的最新大模型本地化部署優化解决方案)對主流AI大模型DeepSeek進行本地化部署的設計優化與程序開發。該定制化解决方案將封裝為可安裝程序，通過安裝在服務器硬件上開發出軟硬件一體化的智能服務器產品，即DeepSeek一體機，並具有自主知識產權。
在銷售與市場開發方面，公司將依托現有業務網絡拓展市場渠道，接觸具有本地數據處理需求的商業夥伴及潛在客戶。如該公告所述，部署一體機旨在助力企業應用場景的拓展，並實現對金融、製造、教育、醫療等各行業的賦能。公司將在構建「模型+硬件+安全+服務」的一體化生態的基礎上，重點拓展高潛力行業客戶，通過擴大銷售規模與客戶群以及對一體機的持續迭代更新，實現收入增長。