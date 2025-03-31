國富量子將從事DeepSeek智能數據一體機服務器研發等

在產品開發方面，將採用KTransformer(清華大學2025年在Github上開源發布的基於Python的最新大模型本地化部署優化解决方案)對主流AI大模型DeepSeek進行本地化部署的設計優化與程序開發。該定制化解决方案將封裝為可安裝程序，通過安裝在服務器硬件上開發出軟硬件一體化的智能服務器產品，即DeepSeek一體機，並具有自主知識產權。

在銷售與市場開發方面，公司將依托現有業務網絡拓展市場渠道，接觸具有本地數據處理需求的商業夥伴及潛在客戶。如該公告所述，部署一體機旨在助力企業應用場景的拓展，並實現對金融、製造、教育、醫療等各行業的賦能。公司將在構建「模型+硬件+安全+服務」的一體化生態的基礎上，重點拓展高潛力行業客戶，通過擴大銷售規模與客戶群以及對一體機的持續迭代更新，實現收入增長。