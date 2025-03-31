基金凱龍瑞灣仔全幢商廈等被債權人放售 估值共約9億元

原由基金凱龍瑞持有的灣仔全幢寫字樓及一籃子車位，由債權人透過代理放售，市場估值約9億港元。高力代理出售該區謝斐道303號商業大廈，包括毗連海外信託銀行大廈10個私家車車位，新買家可連同商廈一併購入，亦可考慮獨立購入。

該商廈樓高25層，面向灣仔運動場，中層以上均可享維多利亞港海景，總商業面積約86,214方呎，並於2020年初完成大型翻新工程。項目地下設有兩個商舖，一樓至九樓租予多家食肆，中高層出租作辦公空間。

此外，大廈提供3部升降機，標準樓層每層樓面約3,200方呎，樓底負重均達5Kpa，電力供應充足，可容納更多餐飲租戶。同時，天台亦有機會加設戶外廣告牌，以提升租金回報。

高力香港資本市場及投資服務部主管翟聰表示，物業距離港鐵會展站僅5分鐘步程，並由有蓋行人天橋接駁；圍繞區內多幢地標商廈，擁龐大餐飲消費需求。項目前身是酒店，因此未來發展具備高度靈活性，可根據市場需求轉換為酒店、服務式公寓或學生公寓，為投資者提供多元化的商機。

過去兩年，本港商業物業投資市場上錄得多宗整幢物業成交，當中包括中環皇后大道中152全幢商廈以約10.8億元售出、有銀行以約12.98億元承接上環文咸東街明大企業集團大廈、內地運動品牌以約22.08億元購入北角電氣道「港匯東」作香港總部等，反映全幢商業物業投資市場逐步明朗化。

資料顯示，凱龍瑞於2018年以約14.5億元向鄧成波家族購入上述灣仔商廈，其後斥約2.5億元翻新等；並曾於2022年及2023年連同毗鄰共41個車位放售，意向價分別約18.5億元與16億元。