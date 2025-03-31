新盤暢旺 北角臨海項目獲大手客斥1.2億購2伙
2025年03月31日 22:02
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新盤市場於周一(31日)錄得至少4宗「一客兩食」個案，北角臨海項目獲大手客斥資逾1.2億元連購兩伙相鄰單位。黃竹坑站港島南岸全新項目登場，以豪宅為定位，提供447伙。
●黃竹坑站港島南岸第5A期滶晨登場
由新世界發展(00017)、帝國集團、資本策略地產(00497)及麗新發展(00488)合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第5A期項目，於周一(31日)公布命名為滶晨，提供447伙，部署第二季推出市場。發展商指，項目正積極籌備樓書及示範單位，定價參考港島傳統豪宅地段的物業，戶型涵蓋兩房至四房間隔。
●大手客斥資逾1.2億元購入北角海璇II兩伙相鄰戶
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的北角海璇II，周一(31日)獲同一組大手客連購兩伙相鄰單位，共涉金額逾1.2億元。上述兩伙通過招標成交的單位，包括第1座18樓A室，實用面積1,484方呎，採四房雙套連工作間間隔，連車位成交價逾7,025.9萬元，呎價為47,345元。相鄰的第1座18樓B室，實用面積1,164方呎，連車位以5,012.9萬元售出，呎價為43,067元。
●西貢WHITESAND COVE錄首齋成交
華懋集團發展的西貢白沙灣住宅項目WHITESAND COVE，周一(31日)公布以招標形式售出洋房5，實用面積2,195方呎，屬三套房連工作間間隔，設有536方呎前後花園、699方呎天台及49方呎平台，享有白沙灣海景，提供私人電梯接連各層及車庫，成交價為6,238萬元，呎價約28,419元。
●啟德海灣第1期單日沽5伙
嘉華國際(00173)牽頭發展的啟德海灣第1期，周一(31日)連環沽出5伙，吸金逾4,081萬元。市傳其中2伙1房單位為同一組買家購入。新售出的單位涵蓋3伙2房單位及2伙一房單位，成交價介乎545.7萬至1,025萬元。其中，第2B座28樓B室，實用面積474方呎，採兩房連儲物室間隔，以959.6萬元成交，呎價約20,245元。
●屯門OMA OMA四房連車位售1,198萬元
永泰地產(00369)的屯門掃管笏路項目OMA OMA，今(31日)以1,198.8萬元招標售出第1A座16樓A室連車位，實用面積1,004方呎，四房雙套間隔，設有梗廚及工作間，享有海景，呎價約11,940元。
●啟德天瀧單日沽兩伙 共涉6,423萬
恒基地產(00012)等6大發展商合作的啟德天瀧，周一(31日)通過招標沽出兩伙相鄰單位，總成交金額共6,423萬元。新售出單位包括第6座5樓A室，實用面積1,085方呎，採三房一套連儲物室間隔，成交價3,230萬元，呎價約29,770元。另一伙為相鄰的第6座5樓B室，實用面積1,117方呎，以3,193萬元售出，呎價約28,585元。市傳上述兩伙由一組買家購入。
●沙田瓏珀山四房連車位成交價2,822萬元
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的沙田瓏珀山，周一(31日)通過招標售出兩伙，單日套現逾4,402萬元。是次售出的單位為Crown Tower的16樓C室，實用面積1,494方呎，採四房雙套間隔，連1個車位成交價為2,822.56萬元，呎價約18,893元。另一伙售出單位為Queen Tower 2的9樓D室，實用面積967方呎，採三房一套間隔，成交價1,580萬元，成交呎價約16,339元。
●屯門掃管笏凱和山一房呎售約10,096元
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山已屆現樓，周一(31日)再添成交，以招標形式售出第1座1樓C單位，實用面積375方呎，採一房開放式廚房間隔， 以378.59萬元售出，呎價約10,096元。據悉，買家為外區自住客，自新印花稅上限擴闊後，減輕入市成本，有見全新現樓項目能節省裝修及購置廚房電器費用，故購入單位自用。
●沙田大圍站柏傲莊III累錄484宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，周一(31日)增添1宗終止交易個案。項目自公布拆卸重建後，累計錄得約484宗同類個案，佔成交量846宗比例約57%，而涉及總成交金額逾73億元。是日終止交易的單位為1A座22樓C室，為實用面積527方呎的兩房戶，於2021年6月以1,030.7萬元沽出，呎價約19,558元。