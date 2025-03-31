新盤暢旺　北角臨海項目獲大手客斥1.2億購2伙

新盤市場於周一(31日)錄得至少4宗「一客兩食」個案，北角臨海項目獲大手客斥資逾1.2億元連購兩伙相鄰單位。黃竹坑站港島南岸全新項目登場，以豪宅為定位，提供447伙。

●黃竹坑站港島南岸第5A期滶晨登場

●大手客斥資逾1.2億元購入北角海璇II兩伙相鄰戶

●西貢WHITESAND COVE錄首齋成交

華懋集團發展的西貢白沙灣住宅項目WHITESAND COVE，周一(31日)公布以招標形式售出洋房5，實用面積2,195方呎，屬三套房連工作間間隔，設有536方呎前後花園、699方呎天台及49方呎平台，享有白沙灣海景，提供私人電梯接連各層及車庫，成交價為6,238萬元，呎價約28,419元。

●啟德海灣第1期單日沽5伙

●屯門OMA OMA四房連車位售1,198萬元

●啟德天瀧單日沽兩伙 共涉6,423萬

●沙田瓏珀山四房連車位成交價2,822萬元

●屯門掃管笏凱和山一房呎售約10,096元

●沙田大圍站柏傲莊III累錄484宗終止交易