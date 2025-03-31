市場觀望關稅政策　美股3大指數早段偏軟　Tesla跌5%

特朗普即將祭出的對等關稅加劇市場對美國經濟陷入衰退的疑慮，美股3大指數周一早段重挫，道指曾跌177點，低見41,406點；道指曾跌58點，低見5,522點；以科技股為主的納指曾跌351點，低見16,971點。

高盛將美國經濟衰退的機會率預測由20%大幅提高至35%，把今年美國經濟增長預測下調0.5個百分點至1.5%，預計聯儲局今年要減息3次。

此外，該行將標指今年底目標由6,200點降至5,700點，為一個月內第二下調，意味比上周五收市僅高約2%，為全行最淡；又發現上周對沖基金減持美國科技股的力度為6個月最勁，沽壓集中在人工智能（AI）相關的硬件板塊。

Tesla再挫5%

個股方面，美國總統特朗普盟友、特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克自今年初領導專門負責刪減聯邦政府開支的美國政府效率部(DOGE)後爭議不斷，這位狂人近日接受外媒訪問也承認，作為削減美國政府規模的負責人，自身負上了不少代價，惟他強調有信心能夠在130天內協助美國財政赤字減少一萬億美元，而且團隊正以平均每天40億美元的速度減少政府浪費。

不過所謂「針無兩頭利」，馬斯克近期推動聯邦政府大幅裁員引起強烈反彈，不僅美國各地與全球多個主要城市聯合發起多場抗議特斯拉活動，特斯拉股價自去年高位也累計下跌約50%。該股開市早段跌逾5%。

對此，馬斯克回應指，一些政治對手強調特斯拉股價回落是試圖向他施壓，承認特斯拉股價下跌近一半是一個大問題，但長遠而言，馬斯克相信特斯拉目前或者是一個買入機會。