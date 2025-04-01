【東方日報產評】美關稅靴子落地　地緣經貿大變天

古往今來，經濟從來都離不開政治。美國特朗普政府上任後，無差別地揮動關稅大棒，除了引發全球產業鏈重組，拖低世界經濟增長，激化通脹風險外，利益大洗牌，也勢必牽動地緣政治大變天。昔日美國的盟友，如今都要好自為之，戰戰兢兢重構與美國的利益關係，西方利益集團基礎被削弱；反觀一直被視為「戰略敵人」的中國，說不定能在美國這生意人總統主政下，在各項制裁的同時，也能尋求在共同利益上合作。世事如棋局局新，得放下昔日框架，以全新視野來評估未來的世界大局。

本周全球都屏息以待美國公布的所謂「對等關稅」內容，特朗普聲稱將針對所有國家。作為美國盟友，如歐盟、日本、南韓、加拿大等都不能幸免。反而，美國最先開打貿易戰的中國，基本上已為最壞情況打算，更何況過去5年中美貿易規模大減。嚴格而言，對於眼前這場全球貿易戰，作最充分準備的就是中國。

反觀歐洲，此刻顯然十分閉翳，過去軍事上一直靠美軍分散費用和風險，如今此情不再。歐洲汽車工業主要出口美國，如今美國關稅大棒殺到，歐元區老大哥——德國自身難保，其他成員國就更多問題。如何應對通脹，製造產業轉移、就業等一系列問題，頓令歐元區的投資景氣蒙上陰影。

反觀英國脫歐了，冇包袱反而一身輕，英美簽訂貿易協議的機會頗大，未來美國與歐洲的避險資金，部分料會選擇在英國落腳，變相讓英國成為這場全球貿易戰其中一個贏家。

在亞洲，日韓一直是美國在區內的戰略夥伴，可特朗普對兩者皆看不上眼，也不急於談貿易協議。雖然不少日本車企已在美國設廠，但美國是日本車主要出口地，如何重構美日雙邊貿易關係，只怕不是一年半載可以有結論，也令日本央行更難掌握貨幣政策時點。政經狀況更差的南韓，處境更嚴峻。在這個背景下，近日中國、日本及南韓在首爾舉行部長級會議，共同表示要加強自由貿易，加快全面三邊貿易協定談判，來得並不意外。畢竟跟世界老大的美國關係不明朗，箍實世界第二的中國，在區域內加強協作各取所需，以緩減來自美國的壓力，是理性不過的做法。

當然美國要是真的與全球為敵，眼中只有美國獨贏，變相就將過去領導的國際關係推翻重構。全球利益大洗牌下，對中國也許不一定是壞事，畢竟中美打貿易戰已5年，至今中國經濟仍穩定增長，在創科領域更能挑戰美國，足以說明今時今日中國既是美國的勁敵，也是亞洲區內能穩定經貿狀況的強核心，鄰國亦愈益重視與中國的關係。

即使是美國各大型企業，亦不能放棄中國市場。近日各大美企高管便雲集中國參與論壇，對中國資本與消費市場等機遇都予以高度期待，皆因美企巨頭深明，美國新政必損及自身經濟，無論未來資金是流往英國，抑或中國，甚至加注買黃金，都在說明增加非美投資，分散風險已成為市場共識，對全球長期資金流向及經貿發展格局有重大啟示。