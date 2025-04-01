鄧建初：懷緬在恒基工作日子　四叔李兆基成功有咩竅門？

初哥會考放榜前曾在利華布廠做暑期工，因會考成績未達標，不能入讀大學。廠長非常滿意工作表現，升職加薪挽留做長工，但初哥由於對紡織業前景不看好而推辭了，轉投恒基地產擔任練習生一職。那時候恒基已上了軌道，原本由四叔親自接見應徵者，也改由人事部主任面試。半年後升職練習生主管，其後轉往推廣部做樓宇平面圖繪圖員等工作，後因感覺前途有限，於是轉職證券業發展至今。

初哥在恒基工作之最大得著，是能夠親睹四叔李兆基先生經商成功之道，即使遇着危機也能冷靜思考解決方法。素有「鐵算盤」之稱的四叔，對旗下眾多地盤如數家珍，假期巡視地盤，會用「數腳步」方式來推算地盤面積，對地皮估價瞭如指掌。地產經紀上門推銷地皮，四叔總能夠即時作出拍板與否的迅速反應，所以經紀們都喜歡一有盤就首先向四叔推銷。得到捷足先登的契機，難怪恒基能快速拿下多個地皮及換地權益書，進身本港大型發展商龍頭之一。

四叔喜歡隨身帶備記事簿和筆，有了想法必會立即寫下，回公司和下屬研究，如果想通，必會大展宏圖。勤做功課、加上時常研究賺錢之道，正是其曾經成為「亞洲首富」的條件。

四叔為人和藹可親，開會遇着不合自己心意之提議，也不會發火鬧人，亦甚少炒人，最多只是將其調至另一工作崗位，難怪員工們對四叔有讚無彈。

恒基由初哥入職時約一百個員工，增加至現時千多僱員，但仍傳承着當年提供中午包伙食及下午茶的習慣，讓員工得以享受較多福利，以慰勞苦，盡顯其人情味及對員工關懷備至。這在地產界以至其他行業中都算是鳳毛麟角，難怪眾多員工在公司打了一世工直至退休。

成功非僥倖，讀者們如能學習四叔的成功之道，財務自由應不會是難事。

資深股評家 鄧建初(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)