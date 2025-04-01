復星國際：利潤及現金流健康穩定　將降財務槓桿

由於集團結合菜鳥項目實際進展，調整了2024年底所持有菜鳥項目的帳面價值，導致的一次性非現金虧損約51億元。他表示，剔除了菜鳥項目帶來的帳面影響，復星產業運營利潤和經營性現金流一直保持健康穩定。當然管理層要繼續努力，未來要保持公司持續穩定發展。

對於復星未來的目標，郭續指，復星會繼續退出一些重資產項目，降低財務槓桿，保持「有進有退，進退平衡」，同時繼續深化產業運營。目前復星產業運營利潤約49億元，希望未來能翻番，達到100億元，這意味着未來要持續推動經營利潤上升。

郭廣昌強調，「復星的整個戰略調整會有陣痛，不容易，需要有戰略定力，需要時間一步步驗證。復星一直在說要做對的事、難的事，我們會堅持做下去。」。

談及當前世界格局變化時，郭廣昌認為，地緣政治對所有企業都有影響，躲也躲不過去，關鍵是如何面對，最好的辦法就是打造全球化能力。2024年復星國際49.3%的收入來自海外，復星全球化一方面是推動中國企業、中國優勢產業走出去；另一方面，復星投資的海外企業本身在全球拓展，像葡萄牙保險目前已有29.8%收入來自葡萄牙以外市場，國際業務利潤貢獻佔比超過50%。