復星國際：利潤及現金流健康穩定 將降財務槓桿
2025年04月01日 17:14
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復星國際(00656)去年虧損約43.48億元人民幣(下同)，按年由盈轉虧。針對投資者關心的盈利問題，董事長郭廣昌回應時稱，去年度的財務調整並非由於復星自身的運營不力或市場競爭力下降導致，而是一次性帳面價值調整的影響，並不影響復星的正常運營和核心產業的穩定發展。
由於集團結合菜鳥項目實際進展，調整了2024年底所持有菜鳥項目的帳面價值，導致的一次性非現金虧損約51億元。他表示，剔除了菜鳥項目帶來的帳面影響，復星產業運營利潤和經營性現金流一直保持健康穩定。當然管理層要繼續努力，未來要保持公司持續穩定發展。
對於復星未來的目標，郭續指，復星會繼續退出一些重資產項目，降低財務槓桿，保持「有進有退，進退平衡」，同時繼續深化產業運營。目前復星產業運營利潤約49億元，希望未來能翻番，達到100億元，這意味着未來要持續推動經營利潤上升。
郭廣昌強調，「復星的整個戰略調整會有陣痛，不容易，需要有戰略定力，需要時間一步步驗證。復星一直在說要做對的事、難的事，我們會堅持做下去。」。
談及當前世界格局變化時，郭廣昌認為，地緣政治對所有企業都有影響，躲也躲不過去，關鍵是如何面對，最好的辦法就是打造全球化能力。2024年復星國際49.3%的收入來自海外，復星全球化一方面是推動中國企業、中國優勢產業走出去；另一方面，復星投資的海外企業本身在全球拓展，像葡萄牙保險目前已有29.8%收入來自葡萄牙以外市場，國際業務利潤貢獻佔比超過50%。