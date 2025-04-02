中電夥領展於彩明商場設35部汽車充電位

中電源動集團總裁吳永豪手持的「充電槍」，由功率120千瓦(kW)的「超快速充電」提供。

中電源動集團總裁吳永豪稱，揀選彩明商場作為率先推動商用車充電，是因看到地點對這批用家相當重要，「不能夠是最繁忙、惟又不可以太僻靜，因若然太多私家車使用，的士或商用車就未必用到充電槍」。

彩明商場內的「超快速充電」裝置可供最多4部電動車同時充電，充電約半小時可行250公里。價錢方面，吳認為中電源動定價具競爭力，「予商用車用家慳多啲」。他又舉例指，了解到電動的士載氣量大，部分又有「夜泊」需要，所以提供適當優惠都屬合理。

據悉，中電源動將根據與客戶議定的用電量，度身訂造充電方案，包括以月費形式繳付充電費並享有充電收費優惠。至於中電源動收費方案是，「超快充」或「快充」收費為每度電3.9元，「中速充電」為每度電2.9元。

整體而言，現時中電源動在全港各區設了逾36個「快速充電」和20個「超快充」位，吳則指今年內將有逾250個電動車充電位投入服務，將網絡擴展至深水埗、紅磡、元朗、柴灣各區，大部分位於領展旗下停車場，並希望數字於下年倍增。