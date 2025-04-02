中國新城市夥中信資本訂合作備忘　擬共同營運投資平台

該集團指，合營平台將與其引入的基石投資者，和中信資本特殊機會投資部引入之其他投資者，在內地積極探索及投資各類受壓資產，尤其因為投資期限錯配、債務期限壓力等原因可能以較大幅度折扣定價；及具備透過營運改進工作提升價值的潛力；甚至符合城市更新及國家政策方向，具有以多種方式退出的可能性之項目。該平台擬投資的項目，均須經合營公司投資委員會一致同意。

在2024年的中央經濟會議中，內地政府進一步強調盤活存量用地和商辦用房，推進處置存量商品房工作；推動構建房地產發展新模式，有序搭建相關基礎性制度。中國新城市董事會預計，基於存量資產退出、困境資產轉讓、違約貸款出清等的受壓資產併購重組將提供更多市場機會，其目標為透過合營平台把握該等機會。