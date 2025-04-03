西貢十四鄉西沙路項目首期最快下周開放示位
2025年04月03日 21:04
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備受市場關注的西貢十四鄉西沙路大型項目，住宅部分首個期數的布局圖曝光，主打細單位，一房及兩房戶型佔供應近七成，項目最快下周開放示範單位。
●西貢SIERRA SEA布局圖曝光
新鴻基地產(00016)旗下西貢十四鄉西沙路項目第1A(2)期SIERRA SEA，周四(3日)公布已獲批預售樓花同意書，項目布局圖隨即曝光。新地副董事總經理雷霆表示，項目以細單位為主，戶型分布上，一房及兩房佔供應近七成。項目部署下周初上載樓書，最快下周開放示範單位及開價，有機會復活節假期前後展開銷售。
●元朗洪水橋滙都累售938伙
泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都，周四(3日)錄得兩房單位成交，兩期項目迄今累售938伙，佔全盤單位數量約92%。集團執行董事關堡林表示，是日最新售出1座12樓A03室，
實用面積430方呎，屬兩房間隔，以494.27萬元沽出，呎價約11,495元。
●天水圍YOHO WEST PARKSIDE三房呎售約12,102元
新鴻基地產(00016)的天水圍YOHO WEST PARKSIDE，今(3日)以821.75萬元沽出第1A座26樓A1室，為實用面積679方呎的三房單位，呎價約12,102元。
●啟德維港‧雙鑽三房成交價1,878萬
中國海外發展(00688)旗下位於啟德跑道區的維港‧雙鑽，周四(3日)售出2B座16樓F室，為實用面積705方呎的三房單位，成交價1,878.7萬元，呎價約26,648元。市場消息指，該單位買家鍾情單位景觀開揚，可望及啟德體育園主場館等區內地標，購入單位自用。資料顯示，全盤提供702伙，迄今累售57伙，套現逾4.48億元。
●元朗朗天峰3日錄5宗成交
嘉里建設(00683)旗下元朗朗天峰，於本月首3日共錄5宗成交，皆為兩房戶型，實用面積393至429方呎，成交價介乎495萬至578萬元，呎價約12,596元至13,473元。其中3伙位處第1A座大單邊，主人房設轉角窗，視野開闊。據悉，全盤提供594伙，至今累售453伙，總成交金額逾19億元，平均成交呎價逾12,000元。
●西貢白沙灣WHITESAND COVE舉行畫展軟銷
華懋集團發展的西貢白沙灣住宅項目WHITESAND COVE，周四(3日)公布於項目現樓舉行藝術展，在洋房及單位內展出逾30幅作品，並將明日起對公眾開放以供預約參觀。集團銷售總監封海倫表示，項目早前以6,238萬售出洋房5號，呎價約2.84萬元。化身成展區的，包括實用面積2,243方呎的洋房6號，外連570方呎花園及699方呎天台。
●南區赤柱灘道6號洋房下周一推售9號洋房
由中國海外發展(00688)持有的南區赤柱灘道6號洋房項目，上載最新銷售安排，落實下周一(7日)起招標出售9號洋房，實用面積3,171方呎，外連233方呎平台，1,836方呎花園及785方呎天台。招標期截至9月30日，期間每日中午12時招標及下午6時截標。
●何文田太子道西233號錄雙破頂成交
新鴻基地產(00016)及會德豐地產合作發展的何文田現樓項目太子道西233號，周四(3日)通過招標售出18樓A室，為實用面積1,748方呎，採四房雙套間隔，客飯廳外連262方呎平台，連同雙車位成交價7,338萬元，呎價約41,979元，成交價及呎價同創項目新高紀錄。資料顯示，項目已屆現樓，提供75伙，自去年11月開售至今，累售18伙，套現逾5.8億元。
●馬鞍山Silversands四房連車位2,300萬元沽
信和置業(00083)旗下已屆現樓的馬鞍山Silversands，今(3日)錄得第3座7樓B室的成交，單位實用面積1,110方呎，採四房間隔，連同車位以2,300萬元售出，呎價約20,909元。
●屯門帝灣居兩房呎售約8,399元
華業(控股)旗下屯門嘉和里山路2號項目帝灣居，周四(3日)以745萬元售出3樓C室，為實用面積887方呎，採兩房連儲物室間隔，呎價約8,399元，較3年半前同類單位做價下跌近四成。資料顯示，上述單位對落一層的2樓C室，面積及開則相約，於2021年以1,220.6萬元售出，當時呎價約13,761元。