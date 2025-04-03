西貢十四鄉西沙路項目首期最快下周開放示位

備受市場關注的西貢十四鄉西沙路大型項目，住宅部分首個期數的布局圖曝光，主打細單位，一房及兩房戶型佔供應近七成，項目最快下周開放示範單位。

●西貢SIERRA SEA布局圖曝光

●元朗洪水橋滙都累售938伙

實用面積430方呎，屬兩房間隔，以494.27萬元沽出，呎價約11,495元。

●天水圍YOHO WEST PARKSIDE三房呎售約12,102元

●啟德維港‧雙鑽三房成交價1,878萬

●元朗朗天峰3日錄5宗成交

●西貢白沙灣WHITESAND COVE舉行畫展軟銷

華懋集團發展的西貢白沙灣住宅項目WHITESAND COVE，周四(3日)公布於項目現樓舉行藝術展，在洋房及單位內展出逾30幅作品，並將明日起對公眾開放以供預約參觀。集團銷售總監封海倫表示，項目早前以6,238萬售出洋房5號，呎價約2.84萬元。化身成展區的，包括實用面積2,243方呎的洋房6號，外連570方呎花園及699方呎天台。

●南區赤柱灘道6號洋房下周一推售9號洋房

●何文田太子道西233號錄雙破頂成交

●馬鞍山Silversands四房連車位2,300萬元沽

●屯門帝灣居兩房呎售約8,399元

華業(控股)旗下屯門嘉和里山路2號項目帝灣居，周四(3日)以745萬元售出3樓C室，為實用面積887方呎，採兩房連儲物室間隔，呎價約8,399元，較3年半前同類單位做價下跌近四成。資料顯示，上述單位對落一層的2樓C室，面積及開則相約，於2021年以1,220.6萬元售出，當時呎價約13,761元。