關稅戰累富豪身家狂縮1.6萬億　馬斯克單日失858億　有大師避過一劫...

美國總統特朗普制出對等關稅大招，血洗全球金融市場，導致華爾街蒸發財富2.5萬億美元(約19.5萬億港元)。包括特朗普盟友、遭是非纏身的億萬富豪馬斯克在內的多名富豪，身家一日就已經狂縮2,080億美元(約1.62萬億港元)。這是自新冠疫情以來最大單日跌幅，並是億萬富豪指數13年史上第4大單日跌幅。

多位曾出席特朗普就職典禮的美國富豪今次都重傷，受衝擊最嚴重的富豪包括Meta行政總裁朱克伯格及亞馬遜(Amazon)創辦人貝索斯。

受累Meta股價暴跌，淨資產達1,890億美元的朱克伯格，損失179億美元(約1,396億港元)。亞馬遜股價也勁挫，導致貝索斯身家損失159億美元(約1,240億港元)，其淨資產為2,010億美元，不過自今年2月高峰以來，目前已下滑逾25%。

此外，特斯拉(Tesla)股價近日大跌，馬斯克淨資產周四(3日)縮水110億美元(約858億港元)，導致他年初至今損失達1,100億美元(約8,580億港元)。

然而，有一名美國富豪在這場「大屠殺」中避過一劫，損失程度比其他富豪輕得多，就是「股神」巴菲特。根據億萬富豪指數，巴菲特僅損失25.7億美元(約200億港元)。