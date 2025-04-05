對沖基金面對雷曼式追孖展　黑色星期一恐再度上演？

美國總統特朗普實施對等關稅後，全球股市於周四及周五連續兩日瘋狂插水，對沖基金更正面臨「雷曼式」的保證金追加通知(Margin Call)，市場憂慮「黑色星期一」再度上演。

外媒報道，受大冧市影響，華爾街主要銀行在持有的資產價值大幅下跌後，向其客戶發出自2020年初疫情爆發以來最大規模的追加保證金通知，並且迫使對沖基金沽售資產。

當銀行發出追加保證金通知時，將形成惡性循環，因賣股以滿足追加保證金的要求，或會導致股市再下挫。另一方面，連避險資產黃金也在周五(4日)下跌超過2%，抹去本周早前的升幅，顯示部分投資者要被迫沽售金條以彌補損失，也反映對沖基金行業受壓。

此外，今次市場劇震的一個特點，在於跨資產類別出現廣泛下跌，其中一位大型經紀公司高層向外媒指，利率、股票及油價都大跌，正是整體市場波動導致大規模追加保證金；另一主要經紀公司高層則指，正主動聯絡客戶，以評估其整個投資組合的風險。

報道又消息人士透露，向對沖基金提供貸款的華爾街主要經紀團隊，在周五召開全體人員會議，為不斷增加的保證金追繳作準備。