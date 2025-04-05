準備捱貴價？美商戶稱新關稅政策令成本增加　將轉嫁消費者

內媒報道，美國多個行業的從業員表示，美國政府提出的新關稅政策將導致成本增加，最終會轉嫁到消費者身上。

在路易斯安那州經營法國麵包店的阿蘭·普指，新的關稅政策導致進口麵粉成本增加，讓他很頭痛。「法國麵粉有不同的味道，它更容易處理，也更容易消化。當運費及關稅成本增加時，(進口)麵粉會變得非常昂貴，可能會出現一些問題。」

成本增加令阿蘭·普不得不做出選擇，要麼停止從法國進口麵粉，要麼只能把費用轉嫁給消費者。「如果(原料)價格繼續上漲，我們將不得不提高產品價格，我們會看看顧客如何反應。如果顧客要求不漲價，我們可能會改用另一種麵粉，這將改變我的產品，但你知道我們別無選擇。」

遭遇價格上漲的還有花卉行業。在美國，鮮花大部分進口自哥倫比亞和厄瓜多爾等國家，新的關稅政策將直接提高鮮花的批發價格。在三藩市一個花卉市場，前來採購的花店商戶不免感到擔憂。經營花店的安娜莉絲指，「新的關稅讓我有點緊張，鮮花價格已經很貴，顧客們已經感受到，這些年來(鮮花)價格一直上漲，所以我有點擔心。作為花店，我們的購買價格會提高多少，以及為了收入，我們不得不給顧客提高多少價格。」

位於加州的一家海鮮經銷商，主要向日式餐廳提供海鮮。受新的關稅政策影響，負責人格倫表示，公司預計將為海鮮進口支付更高價格，最終會直接體現在顧客的餐桌上。

格倫指，可悲的是新關稅會有很大影響，但對此無能為力，他們不得不像其他公司一樣支付關稅。壽司價格肯定會更貴，認為消費者也會感受到，這讓生意更難做。毫無疑問，人們會猶豫是否要花更高價格出去吃壽司，如買一盒不錯的三文魚，但見到標籤上的價格時，他們可能會再三考慮。