東方日報B1：美股「經」慌勁波動　道指早段又冧千七

全球股災罪魁禍首美國總統特朗普力排眾議，對病入膏肓的美國經濟強行注入高關稅毒藥，即使未全面生效，美股暴跌並引領全球一片哀鴻，各界更響警美國經濟轉陷衰退的風險急增。美國財長貝森特雖企圖淡化關稅的毒性，否認會令美國衰退，擬與特朗普「唱雙簧」，但據報這位「狂人」總統聲言美國不存在通脹、重申聯儲局應降息，高呼關稅將給美國一周數十億美元收入，更威脅對華額外關稅再加碼，市場對美經濟的信心已大幅動搖，拖累美股跌跌不休。

美股周一(7日)早段大幅波動，道指曾瀉1,703點，低見36,611點；標指、納指分別跌239點及803點，均創逾一年盤中低位，及後跌幅收窄，道指更一度轉升892點，惟之後再度倒插。納入「美股七雄」(Magnificent 7)之中的科技巨頭英偉達及蘋果公司(Apple Inc.)，各曾再挫8.1%及7.3%。因應關稅衝擊，市傳蘋果公司在美銷售的主要產品可能漲價。一如被外國網友視為「燈神」的美國財經名嘴克拉默(Jim Cramer)所警示，如果特朗普不嘗試與遵守規則的貿易夥伴和解，史上被稱為「黑色星期一」的1987年情景極有可能重演。

安聯首席經濟顧問埃利安上周指出，特朗普今次提出的關稅政策令到美國經濟陷入衰退的風險上升至50%，程度足以令人不安。該機構首席經濟學家Ludovic Subran的團隊亦發表報告指，美國對等關稅於4月9日實施後，進口加權關稅稅率將由昔日的9%升至20.6%，為1890年來最高，預期全球商品貿易量將出現衰退，全球經濟增長僅錄1.9%，美國經濟今年首3季累跌0.5%，全年增長亦料減弱至0.8%，主要受累於消費及投資支出下降。

報告預測，現時美國企業已積存約6個月庫存，足夠應付需求，但約三分之二的進口成本增加，恐轉嫁至消費者，預期美國通脹於夏季見頂，高達4.3%，但美國聯儲局會等待至今年10月才減息，預期今年底利率見4厘，明年中降至約2.75厘。聯儲局周一早上舉行理事會閉門會議，市場揣測聯儲局年內減息次數會否因應特朗普頻頻呼籲而增加。

高盛更發表題為「經濟衰退倒數計時」的報告，以金融環境急劇緊縮、外國消費者抵制及政策不確定性持續飆升，恐導致資本支出受壓為由，將未來12個月美國經濟衰退機率由原本的35%調高至45%，為過去一周內第二度上調，該行上周才剛將經濟衰退機會率預測由20%大幅提高至35%。而且今次美國第四季經濟增長預測遭該行下調至0.5%。

同時，高盛再將美國今年的經濟增長預測，由1.5%下調至1.3%，調減幅度稍低於上周的0.5個百分點。在非經濟衰退的情景下，暫維持聯儲局將於6月起連續3次減息的預測，每次0.25厘；但在經濟衰退的情景下，預計聯儲局未來一年將共減息約兩厘。事實上，多家投行先後提高經濟衰退風險預測，包括摩根大通將美國及全球衰退的機會率由40%調升至60%；標普全球將美國經濟衰退的主觀機會率從3月的25%升至目前的30至35%。

宏利投資管理環球首席經濟師Alex Grassino認為，美國正走向一個這一代人從未見過的有效關稅水平，短期內將對經濟增長產生負面影響，並推高通脹。這種情況下，聯儲局可能需要在優先控制通脹、優先促進勞動市場或經濟增長之間作出抉擇。宏利投資管理與市場人士均預計，經濟增長的考慮將佔上風，故可能見到更寬鬆的貨幣政策。