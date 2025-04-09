美股早段上落幅度細　港股夜期跌穿2萬關

美股周三早段靠穩，上落幅度不大，道指現跌182點，報37,462點；標指跌4點，報4,978點；以科技股為主的納指現升90，見15,358點。

港股夜期現跌370點，報19,818點，比本港周三收市低水446點。

人稱「鱷王」的橋水基金創始人達利奧直言，市場尚未意識到貨幣、政治和地緣政局秩序正出現「一生人一次」的崩潰。英倫銀行則警告，對沖基金正承受龐大的追孖展壓力，話雖尚有能力追繳，但風險胃納減退，金融市場再度急劇調整的風險仍高。

早前傳出向中國供應商壓價去對沖關稅成本的零售巨頭沃爾瑪，撤回本月底止財政季度的經營溢利指引，原因之一是關稅生效後，「要有更大靈活性投資於售價」，即暗示要承擔部分關稅成本。公司維持本財年收入和盈利指引，並強調「歷史證明每逢這種不確定性，沃爾瑪的份額都會擴大，業務變得更強。」

達美航空行政總裁巴斯琴曾形容特朗普重返白宮是「新鮮空氣」，現在卻稱消費信心和企業信心近個半月同步走弱，一些企業重新考慮差旅，訂座較預期弱。該公司預期本季收入倒退2%至增長2%，遜預期，更撤回今年業績指引，又將全年運力增長指引降為「按年持平」。

同樣欣賞特朗普寬監管的「侵粉」、著名對沖基金經理阿克曼表示，「愈來愈多跟我有商業來往或我投資的小企業擔心無法把關稅成本轉嫁，將嚴重受創」，尤令憂心的是，特朗普把已故總統麥金利列為偶像，但麥金利的關稅不會納入茶和咖啡等必要商品，敦促特朗普暫緩全球關稅，不然「很多小企業會破產，之後輪到中型企業。」

摩根大通指，對美國本土經濟更為敏感的小型股羅素2000指數，現反映美國有79%機會陷入衰退。對於特朗普宣稱美國每天從關稅收20億美元(約156億港元)，國際信貸評級機構惠譽表示，關稅有助聯邦政府收窄財政赤字，但它對經濟的打擊會令成效存疑，況且特朗普正推動減稅，聯邦政府僱員薪酬和福利僅佔開支不足5%，向此開刀作用有限。

芝商所FedWatch工具顯示，聯儲局5月有40.4%機會減息0.25厘，遠高於一周前的10.6%；12月聯邦基金利率最有可能降到3.25至3.5厘，即比現在低一厘。事有湊巧，法國央行行長德加洛表示，歐洲央行應盡快減息，特朗普全球關稅及金融市場暴瀉為此背書，況且就算美國會承受「通脹衝擊」，歐元區通脹穩步回落，尤其是歐元因關稅戰走強會降低進口物價壓力。此外，關稅戰恐把本來已低的歐元區經濟增長削去0.25個百分點。