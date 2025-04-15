放盤兩個月劈價百萬　盈翠半島三房866萬沽創1年低

二手樓價持續向下，青衣盈翠半島套三房單位，放盤約兩個月，劈價逾100萬元沽出，成交價866萬元創同類型單位近1年新低，比同月兩房戶做價再低兩萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角丹拿花園5座中層C室，實用面積約734方呎，套三房設計，望山景，1月叫價1,050萬元，獲買家以955萬元承接，呎價約13,011元，原業主持貨9年帳面損失163萬元，跌價約11%。

●中原范珮兒指，大坑半山高寧大廈高層H室，實用面積約567方呎，一房間隔，以880萬元放售，以780萬元連車位沽出，呎價約13,757元，新買家為外區用家，原業主於2010年以838萬元連車位購入，約15年帳面需蝕讓58萬元，貶值約6.9%。

●利嘉閣梁國樑稱，銅鑼灣寶明大廈高層E室，實用面積約326方呎，兩房間隔，新買家為外區客，獲減價25萬元，最終以300萬元成交，呎價約9,202元，原業主早於1964年以約2.296萬元買入。

●中原姚文龍稱，西半山堅都大廈低層A室，實用面積約654方呎，三房間隔，叫價800萬元，現以735萬元沽出，呎價約11,239元，新買家為用家。

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九龍區

●香港置業陳子麟表示，九龍灣居屋麗晶花園1座中層G室，實用面積約407方呎，兩房間隔，自由市場叫價約428萬元放盤約兩星期後，吸引區內客洽詢，議價後以約418萬元成交，呎價約10,270元，原業主持貨約兩年，帳面蝕讓約52萬元。

●世紀21富山(香港)劉倩彤指，新蒲崗居屋采頤花園12座低層H室，實用面積約484方呎，兩房設計，約三星期前於未補價第二市場叫價505萬元放售，減價10萬元，以495萬元成交，呎價約10,227元。

●利嘉閣霍志遠稱，奧運站維港灣1座中層B室，實用面積約647方呎，套三房間隔，新買家為區內客，議價後獲減價70萬元，以1,080萬元成交，呎價約16,692元，原業主於2021年以約1,350萬元購入，持貨約4年帳面蝕270萬元。

●世紀21家天下黎振傑表示，旺角居屋富榮花園5座低層C室，實用面積約592方呎，三房間隔，未補價第二市場以639.8萬元易手，呎價約10,807，原業主於1998年3月以235萬元購入上。

●中原黃家全稱，西南九龍浪澄灣6座中層D室，實用面積約546方呎，兩房間隔，望市景，以868萬元成交，呎價約15,897元，原業主於2020年4月以1,000萬元購入，剛滿5年帳蝕132萬元，貶值約13%。

●中原許永生指，長沙灣星匯居2座低層D室，實用面積約522方呎，兩房間隔，叫價650萬元，現累減31.2萬元，以618.8萬元沽出，呎價約11,854元，創屋苑呎價1年新低，原業主於2015年7月以620萬元買入，近10年帳面蝕1.2萬元。

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新界區

●中原黃國強表示，青衣盈翠半島10座高層G室，實用面積約666方呎，套三房間隔，2月放盤叫價968萬元，放盤約兩個月，最近減至868萬元，新近經買家議價後，最終以866萬元沽出，創同類型單位近1年做價新低，較同月海景兩房戶做價再低2萬元，呎價約13,003元。

●中原張志豪指，荃灣4月暫錄約45宗二手買賣，按月下跌約三成，區內名逸居1座高層B室，實用面積約551方呎，兩房間隔，3月放盤叫價728萬元，本月減至690萬元，最終以662萬元沽出，呎價約12,015元，較對上一宗同呎數單位2月成交呎價下跌約11.5%。

●祥益黃慶德表示，屯門居屋美樂花園9座低層C室，實用面積約591方呎，新買家為區內客，於已補價自由市場以388萬元購入作自住之用，呎價約6,565元，屬市場價成交。

●利嘉閣蕭啟諾稱，天水圍嘉湖山莊樂湖居一個連天台特色戶，實用面積約449方呎，連約424方呎天台，兩房間隔，新買家為區內換樓客，獲減價12萬元，議價後以508萬元售出，呎價約11,314元。

●美聯徐君寶指，元朗錦田北峻巒1A期10B座中層D室，實用面積約531方呎，兩房設計，叫價550萬元放盤後吸引租客洽詢，雙方議價後，以530萬元易手，呎價約9,981元，原業主於2015年12月以約586.9萬元購入，帳面虧損約56.9萬元離場。

●美聯鄧涇渭表示，元朗富達廣場A座高層A2室，實用面積約482方呎，三房間隔，近期叫價約550萬元，惟因應市況調整至519萬元成交，減幅約5.6%，呎價約10,767元，新買家為上車客。

●利嘉閣黃靜顏指，上水御景峰低層J室，實用面積約661方呎，套三房間隔，叫價698萬元放售，議價後以645萬元成交，呎價約9,758元，原業主於2009年以約355.8萬元一手買入單位。

●美聯吳偉文稱，北區高爾夫．御苑7座低層E室，實用面積約375方呎，一房間隔，獲同區用家青睞，叫價約430萬元，議價後以410萬元承接，呎價約10,933元，原業主於2017年3月以約651萬元購入，帳面虧損約241萬元，貶值約37%。

●中原蔡堅濤指，粉嶺中心4月暫錄約4宗買賣，屋苑C座中層8室，實用面積約468方呎，兩房間隔，叫價約470萬元，議價後以445萬元獲承接，呎價約9,509元，原業主持貨約7年帳面蝕105萬元，貶值約19%。

●中原龐耀昌表示，大圍4月暫錄約18宗二手買賣，名城5座北翼中層A室，實用面積約677方呎，套三房間隔，以銀主盤形式放盤，叫價約1,080萬元，最終以930萬元獲承接，呎價約13,737元。

●中原侯惠良指，沙田及大圍4月暫錄近40宗二手買賣，其中沙田欣廷軒1座高層E室，實用面積約396方呎，兩房間隔，叫價約690萬元，3月時減至638萬元，議價後以610萬元獲承接，呎價約15,404元，新買家為上車客。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山中心4座中層F室，實用面積約381方呎，兩房間隔，叫價約410萬元，日前議價後以475萬元易手，呎價約12,467元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢傲瀧23座頂層連天台單位，實用面積約726方呎，兩房間隔，望內園景，最終以950萬元獲承接，呎價約13,085元，低於市價7%，原業主於2018年2月以1,417.8萬元購入，約7年帳面虧蝕467.8萬元。

●美聯黃少明表示，將軍澳新都城1期2座低層E室，實用面積約526方呎，套三房間隔，今年1月叫價700萬元，其後減價至620萬元，近期獲用家洽詢，議價後以604萬元購入自住，呎價約11,483元。

●中原關偉豪指，將軍澳清水灣半島7座低層C室，實用面積約523方呎，兩房間隔，以588萬元成交，呎價約11,423元，原業主早於2007年9月以約225萬元購入單位，帳面獲利363萬元。

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