調查：夾⼼世代退休後每⽉3成開⽀　用於供養⽗⺟或⼦女

滙豐保險香港及澳門首席產品業務總監歐睿暉(左) 及滙豐保險香港及澳門行政總裁曾珮珊

滙豐保險委託獨立市場研究機構，探討香港及澳⾨居⺠退休時⾯對的最新挑戰，尤其是「夾⼼世代」，結果顯示這些「夾⼼世代」退休後，平均須將超過三分之⼀的開⽀分配予家⼈。

調查結果顯示，所有受訪者之中，40%表⽰退休後須承擔⽗⺟或⼦女的財政需要。這些「夾⼼世代」平均須將超過三分之⼀(36%)的開⽀分配予家⼈。在這群「夾⼼世代」中，93%擔⼼家庭經濟責任會影響個⼈退休計劃。當中有年⻑⽗⺟的「夾⼼世代」表⽰，醫療開⽀、⽇常⽣活費⽤及⻑者護理費⽤是三⼤憂慮來源。

對於須供養⼦女的「夾⼼世代」，他們的主要憂慮包括須確保有⾜夠財產承傳給⼦女、承擔他們置業時的⾸期開⽀及承擔他們的教育開⽀。基於以上原因，「夾⼼世代」在規劃退休時所承受的財政壓⼒可說是與⽇俱增。

全球可及性的提升縮短了各地區的差距。不少受訪者(36%)表⽰計劃往香港及澳⾨以外的地⽅退休，尋求其他退休⽅案。65%計劃往⼤灣區內地城市退休，受歡迎程度遠超⼤灣區外的內地城市(15%) 、 英國(13%) 及澳洲 (10%) 。

對於計劃移居⼤灣區退休的受訪者⽽⾔，⾸要考慮因素包括居住空間較⼤、較負擔得起的⽣活成本，以及與家⼈或朋友距離較近。在總受訪⼈⼠中，有額外22%表⽰計劃將⼤灣區內地城市視為次要居住地，他們約花1/4的退休⽣活時間在⼤灣區內地城市，同時保持與原居城市的聯繫。

儘管⼤灣區是受歡迎的退休地點，但退休⼈⼠對於醫療保健⽅⾯存在憂慮。在計劃移居⼤灣區的受訪者中，有半數認為跨境醫療保險索償困難，或以為香港保單無法索償⼤灣區內地城市的醫療費⽤。41%擔⼼不同地區的醫療紀錄無法同步。但所有受訪者中有78%表⽰對優質退休社區感興趣。

滙豐保險香港及澳⾨⾏政總裁曾珮珊表⽰，報告中發現愈來愈多⼈⼠有意往外地過退休⽣活，其中對鄰近的⼤灣區城市⽇趨關注。因應⼤灣區城市退休趨勢愈來愈受歡迎，滙豐保險正積極建立全⾯穩健的⼤灣區退休⽣態系統，正在擴充醫療網絡，讓⾃願醫保保單持有⼈在中國內地的醫療機構可享經預先批核的免找數服務，並積極籌備今年稍後時間推出新年⾦產品。

是次調查共訪問了1,003位年齡介乎40⾄70歲的香港及澳⾨準退休及退休⼈⼠，了解他們的退休規劃及⾯對的挑戰，並剖析他們的主要憂慮及退休趨勢。「夾⼼世代」是指那些須負責供養年邁⽗⺟或年輕⼦女、或同時肩負⻑幼兩代經濟責任的⾓⾊。