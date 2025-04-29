專家樓評：投資車位　要袋實呢4個錦囊...

香港寸金尺土，車位供應亦一直不足，因此受不少投資者追捧。日前有報道指，有啟德新盤在兩日內售出逾20個車位。此外，土地註冊處資料顯示，3月份純車位註冊宗數達348宗，按月增加近三成及創4個月新高，市場預計4月份純車位註冊宗數更有機會挑戰9個月新高。若有興趣投資車位，以下幾點務必留意。

一、揀選渴市住宅區的車位作投資。香港人喜愛有樓又有車，但車位與住宅數量的比例卻持續下降。建議有意投資車位的買家，選擇車位長期短缺且有大型新盤陸續入伙的地區。一些新興住宅區如將軍澳和啟德等地的車位需求一直旺盛，買家不必擔心出租問題。此外，買家亦應多做資料蒐集，查看哪些屋苑的車位與住宅單位比例較低，從而尋找該屋苑或其鄰近地區的車位。

二、獨立車位按揭與住宅物業按揭大不同。由於住宅物業有按揭證券保險公司作為擔保，按揭成數可高達九成，但獨立車位的最高按揭成數只有七成。按揭年期方面，住宅物業可承做最高30年按揭，而獨立車位最長只有15年。按揭息率方面，目前住宅物業可提供銀行同業拆息按揭(H按)、最優惠利率按揭(P按)，以及定息按揭等多種選擇，而車位普遍只有P按選擇。

三、印花稅及轉售限制。目前車位按揭並沒有任何轉售限制，無論購買多少車位，買家僅需繳交第二標準從價印花稅，400萬元或以下的車位印花稅只需100元。

四、連住宅合契可按九成。上文提到銀行對於獨立車位的最高按揭成數只有七成，但若然車位是與住宅單位合契出售，則整個交易可承做最高九成按揭，按揭年期亦可長達30年。然而，需注意的是，若日後打算獨立出售車位，必須先進行分契手續。

入市車位門檻較低，買家較易負擔，加上沒有轉售限制，不少人會小試牛刀買作短期投資。然而，車位按揭與住宅物業按揭有所不同，如有任何疑問，可尋求大型及專業的按揭中介進行諮詢。

經絡按揭轉介首席副總裁 曹德明