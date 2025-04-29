林嘉麒：美股債暫回穩　變數猶存

近日市場風險胃納明顯改善，美股連升兩周，標普500指數上周累積升5%，納指升6.7%。儘管資金繼續流出美國股票，但規模已大幅縮減，由兩星期前的流出57億美元收窄至流出8.5億美元。一方面，可以說是關稅戰風險降溫帶動市場情緒，更貼切是，只要市場對關稅、中美或任何政策或構思表現得抗拒及反應負面的話，美國總統特朗普又會透過媒體放料就會說不，以平息市場甚至注入憧憬。

事實上，美股陸續公布業績的公司，可重新回購股份，為市場加添購買力，但已公布業績公司下調指引數目創近年最多，將進一步限制估值走勢及令市場再削資本開支及回購預測，令人擔心的可能是每股盈利下滑得快，對近期反彈的美股不是好事。

宜審視重磅企業季績

美股財報季績本周迎來最為繁忙的時刻，美股「七巨頭」中的蘋果公司(Apple Inc.)、微軟、亞馬遜和Meta都將披露業績。此外，輝瑞、諾華製藥、阿斯利康、禮來等製藥巨頭陸續公布2025第一季財報。Meta在4月29日舉行首屆人工智能(AI)開發者大會──LlamaCon，專注於生成式人工智能(Generative AI)的開發。

本次大會預計發布一款全新模型──Llama 4 Behemoth(巨獸)，該模型有望在STEM(科學、科技、工程和數學)領域的基準測試中超越GPT-4.5與Claude Sonnet 3.7。當發布後，能否因此帶動Meta股價，還是季績及今年財務前景令人擔憂而事先反映？結果將反映在投資情緒上，值得留意。

另一方面，市場早前擔心美元資產被拋售，美債已經連續兩星期回穩。一星期合計，短年期債息跌幅落後中長期債息(兩年跌5點子、5年跌7.8點子、10年跌9點子)。再者，特朗普公開表態無意提早解僱聯儲局主席鮑威爾後，令市場氣氛有改善。

政策反覆致債息波動

更多分析反映，早前美債下挫，很大程度是對沖基金拆倉，以及歐洲資金因美元對沖不足沽貨所致，並非美元資產遭外國央行大幅減持。期限溢價拉升實質利率從而推高名義債息雖見收斂，但美國4月起政策反覆，兼引發央行獨立性的關注，美債期限溢價或難跌至4月前的水平。互換息差有所擴闊，意味市場流動性進一步回復正常，惟仍需注意能否再擴闊至4月前水平。

本周將公布新一季度再融資及發債計劃，或會觸及加大回購國債規模的討論。長債發行(名義總額)或維持，市場仍深信年底或明年會加大。潛在供應增加，供需不平衡的不確定因素，繼續限制包括退休基金對長債需求。

外圍方面，利率及政治局勢也要留意。日本央行將在周四公布利率決議，以及首次發布截至2028年3月財年的經濟預測。日本當地媒體預期，日央行不會調整利率，同時將下調2025年和2026年的經濟增長預測，以反映全球貿易戰的衝擊。此外，加拿大、新加坡、澳洲將舉行國會大選。其中，加拿大已在昨日舉行，新加坡、澳洲的投票日同為5月3日。特朗普已成為市場慣性波動的主調子，而國際形勢的變化或進一步影響本周環球資金流。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作為為註冊持牌人士)