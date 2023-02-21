美日韓加強應對北韓核威脅　朝媒批春秋大夢

北韓傳媒周二（21日）就美日韓副外長商定加強鐵三角合作應對朝核威脅一事，嚴詞譴責這純屬不切實際的春秋大夢。

北韓外宣媒體「由我們民族自己」發文稱，無論美日韓三方如何瘋狂地對朝制裁施壓，或舉行大規模侵朝戰爭軍演都行不通，無奈只能聚在一起高談闊論。南韓面對強大的北韓軍隊只能苦苦哀求美方提供延伸威懾，為促成對朝制裁施壓不惜背上賣國賊的罵名，乞求與日本改善關係。尹錫悅政府無論再怎麼掙扎也是徒勞，愈是如此，北韓的地位就愈高。而美國在日益增強的北韓軍事力量面前束手無策，戰戰兢兢。文中又譏諷日本看到北韓對美的超強硬回擊後驚慌失措，坐立難安，害怕挨揍。

另一間北韓外宣媒體「統一的迴聲」則譴責南韓統一部長權寧世，批評統一部的傀儡們動輒就提北韓挑釁，妄想為南韓總統尹錫悅的反朝對決政策披上合理化外衣。

美國副國務卿舍曼、日本外務省事務次官森健良和南韓外交部第一次官趙賢東於上周一（13日）在美國首都華盛頓舉行副外長級磋商，討論朝核問題。舍曼重申美方加強延伸威懾的承諾，對日韓的防衞承諾固若金湯。

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