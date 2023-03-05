烏克蘭去信歐盟　要求每月提供25萬枚炮彈

英國《金融時報》上周五（3日）報道，烏克蘭要求歐盟每月提供25萬枚炮彈，緩解彈藥嚴重短缺掣肘作戰的問題。有歐盟官員呼籲，歐洲軍工企業需轉向戰時經濟模式，以面對高強度衝突。

報道披露，烏克蘭國防部長列茲尼科夫致函歐盟27國國防部長，指烏軍由於缺乏供應，只發射了可以使用的五分之一炮彈。他稱火炮是消滅敵軍的關鍵，烏克蘭平均每月消耗11萬枚155毫米炮彈，僅及俄羅斯的發射量四分之一。他又指，假如烏克蘭不受現有炮彈數量限制，可以使用全部彈藥，每月可發射59.4萬枚炮彈。根據烏克蘭估計，成功執行作戰任務需全部彈藥60%，即每月平均35.64萬枚炮彈。

列茲尼科夫亦向歐盟外交和安全政策高級代表博雷利，發出同一封信。博雷利擬讓歐盟未來數月出資10億歐元（約83.3億港元），償還成員國向烏克蘭捐贈彈藥的部分費用。然後，歐盟各國向武器製造商發出聯合訂單，增加對烏克蘭的炮彈供應和補充庫存。博雷利又與歐盟產業政策專員布雷登合作，打算以5億歐元（約41.7億港元）資助兵工廠擴建。布雷登向銀行和其他金融機構施壓，要求增加貸款，惟部分機構抵制軍工企業。